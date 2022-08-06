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6 августа, суббота | Последнее обновление — 21:32 | vz.ru
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СМИ: Запад обеспокоен углублением российско-турецкого партнерства
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Страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества, сообщает Finantial Times.
«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», – сказал один из собеседников FT, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что Вашингтон обещал ввести вторичные санкции против помогающих Москве стран. Однако все источники, кроме одного, усомнились в возможности реализовать подобные меры в отношении Анкары, говорится в статье.
Введение рестрикций против Турции возможно только в случае «слишком близкого» сближения ее с Россией, заключает FT.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
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Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».
«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.
«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.
«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.
«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, он назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом (сирийском) вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для встречи лидеров России и Украины. «Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», – отметил президент Турции.
Также Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую». «Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно «Абдулхамит Хан» в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в «Аккую». Я лично буду следить за работами в «Аккую» со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации», – сказал глава Турции.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Путин встретился с Кадыровым
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Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.
По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».
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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.
«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.
Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.
Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
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Эксперт: Экс-главу МИД Австрии травят за прагматическую позицию по отношению к России
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«Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась под прицелом скоординированной медийной атаки – точно так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который в начале спецоперации дважды ездил в Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-германист Александр Камкин. Ранее стало известно, что Кнайсль, которую на родине подвергли травле, возможно, уехала в Ливан.
«То, что произошло с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль, связано с коллективным общественным мнением, с антироссийским консенсусом, который сложился в европейском политическом классе. Особенно ярко проявляется в Германии, где есть даже целая социальная группа людей, которых называют Putinversteher – «понимающий Путина». Таких людей, что называется, «отправляют в коричневый угол» – подвергают их остракизму, изоляции в публичном пространстве, ведут против них клеветнические кампании, распространяют о них откровенный компромат», – отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По этой же, принятой в Германии методике, травят и бывшую главу дипломатии соседней Австрии, полагает эксперт. «Кнайсль принадлежит к тем бывшим европейским политикам, которые имеют смелость высказывать свою точку зрения в сложные времена. Пророссийских взглядов она не высказывает, но придерживается ярко выраженной прагматической позиции, – отметил Камкин. – Позиция заключается в том, что санкционная война бьет, прежде всего, по экономике самих европейских стран. Отмечу, что схожей точки зрения придерживается и действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер – он говорил, что газовая война вредит австрийской экономике».
По аналогии с Кнайсль, можно вспомнить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подчеркнул эксперт. «В начале спецоперации российских войск на Украине, Шредер, по собственной инициативе два раза летал в Москву, пытаясь прощупать возможности и мирного решения украинского вопроса, и выхода из санкционного пике, – напомнил Камкин. – В самой Германии Шредер подвергается жутким нападкам. Его обвиняют во всех смертных грехах: в связях с Россией, в попытках помочь России расшатать европейскую экономику – так это подают ангажированные европейские СМИ. Кнайсль, как и Шредер, оказалась под прицелом скоординированной медийной кампании».
В этой связи вполне понятно, почему за Кнайсль не вступились ее бывшие союзники из Австрийской партии свободы (АПС), отмечает собеседник. Напомним, что беспартийная Кнайсль при поддержке правоконсервативной АПС заняла пост главы МИД в первом правительстве Себастьяна Курца (2017-19 годы). «Партия свободы также оказалась бы подвергнута остракизму – как антиевропейская политическая сила, – подчеркнул Камкин. – Мейнстримные политики и мейнстримные партии – Австрийская народная партия, социал-демократы, так же как ХДС и СДПГ в Германии – пытаются выдерживать скоординированный политический курс – просанкционный и антироссийский. Выступить с другой позиции могут позволить себе либо аутсайдеры, либо вечные оппозиционеры – «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение».
«Некоторые политологи в России считают ту же АдГ ярко выраженной пророссийской партией, хотя это партия прогерманская. Просто вопрос об экономическом взаимодействии с Россией находится для нее в ключе реальной политики, а не «политики ценностей», как у нынешней «светофорной коалиции» – СДПГ, «Свободных демократов» и «зеленых», – заметил Камкин. Австрийская партия свободы, впрочем, тоже пытается действовать в противовес мейнстриму, вести своего рода политический троллинг правящей коалиции – либералов из Народной партии и «зеленых», пояснил собеседник. Но какие-либо действия в поддержку Кнайсль означали бы угрозу маргинализации АПС, полагает эксперт.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве местонахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно.
Также в пятницу Кнайсль в интервью RT сообщила о преследованиях в Европе из-за связей с Россией. «Еще в 2020 году я подверглась нападкам: меня называли русской свиньей и проституткой», – рассказала бывший министр иностранных дел. По словам Кнайсль, французские СМИ связались с хозяевами ее дома и попросили не пускать ее на порог. Как полагает экс-глава МИД, в ЕС ее внесли в негласный черный список, после чего и начались кампания в прессе и угрозы расправой, сообщает «Газета.Ru». Отметим – о том, что Кнайсль грозили убийством, сообщалось даже в публикации американской The Washington Post. Ранее Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула этот пост.
В Кремле считают, что отъезд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из страны является признаком нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В 2018 году на свадьбе тогда еще главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц одним из гостей был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин. С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок.
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Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю «Аль-Каиды»
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Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в РФ) Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения «Талибан*» (запрещенная ООН организация) Забихулла Муджахид.
«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что в Афганистане силами США ликвидирован Айман аз-Завахири, который руководил террористической группировкой «Аль-Каида*» после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению американской стороны, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. После этого Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в стране.
Сам Усама бен Ладен, согласно официальной информации, был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года американским спецназом в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Он был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов. Бен Ладен взял на себя ответственность за множество терактов, в том числе за атаки 11 сентября 2001 года, когда погибли 3 тыс. человек.
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Кремль: Решение о формате участия Путина в саммите G20 пока не принято
На данный момент еще не выработано решение об очном или заочном участии российского президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате «Двадцатки» и будем продолжать работать», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре.
«У нас и октябрь, и ноябрь будут достаточно насыщены. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что на форуме ожидаются иностранные гости, их количество прорабатывается.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.
Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, передает РИА «Новости».
Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
Также Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.
Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»
Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.
21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
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В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией
Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Путин и Эрдоган сделали заявление после четырехчасовых переговоров в Сочи
Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, говорится в заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи.
«Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», – цитирует документ ТАСС.
Доверительные отношения двух государств носят ключевое значение для достижения региональной и международной стабильности, указывается в заявлении.
«Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», – также отмечается в документе.
Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.
Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
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Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.
«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией», – добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
«Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом.
При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
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