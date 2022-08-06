Эрдоган: Россия и Турция договорились о торговле в рублях

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6 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Эрдоган: Россия и Турция договорились о торговле в рублях

    6 августа 2022, 13:55

    Текст: Антон Никитин

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.

    «На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

    «Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия и Турция подтвердили цель по доведению двусторонней торговли в год до 100 млрд долларов. «Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли [Мехмет] Муш подписал с вице-премьером России [Александром] Новаком меморандум – своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», – сказал Эрдоган.

    Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

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    Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
    		    6 августа 2022, 11:26
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.

    «Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».

    «Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.

    «Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.

    «В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.

    «Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.

    Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

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    Коментарии (5)
    Bloomberg назвал укрепление рубля «головной болью» для Запада

    6 августа 2022, 08:07

    Текст: Антон Никитин

    Укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков, а покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, пишет Bloomberg.

    Исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль рассказал, как на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в России, крепкая российская валюта стала «головной болью», передает РИА «Новости».

    Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, понесли серьезные убытки. В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода составили 3,3 млрд евро.

    Ранее британский журнал Economist написал, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее «беспрецедентные санкции».

    Кроме того, в The Guardian вышла статья, в которой говорилось, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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    Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
    		    5 августа 2022, 20:12
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.

    «Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.

    Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.

     

    Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.

    В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.

    Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.

    Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

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    Путин встретился с Кадыровым
    		    6 августа 2022, 11:59
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.

    Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.

    По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».

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    Эксперт: Экс-главу МИД Австрии травят за прагматическую позицию по отношению к России
    		    5 августа 2022, 20:08
    Фото: Alexei Druzhinin/Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась под прицелом скоординированной медийной атаки – точно так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который в начале спецоперации дважды ездил в Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-германист Александр Камкин. Ранее стало известно, что Кнайсль, которую на родине подвергли травле, возможно, уехала в Ливан.

    «То, что произошло с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль, связано с коллективным общественным мнением, с антироссийским консенсусом, который сложился в европейском политическом классе.  Особенно ярко проявляется в Германии, где есть даже  целая социальная группа людей, которых называют Putinversteher – «понимающий Путина». Таких людей, что называется, «отправляют в коричневый угол» – подвергают их остракизму, изоляции в публичном пространстве, ведут против них клеветнические кампании, распространяют о них откровенный компромат», – отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

    По этой же, принятой  в Германии методике, травят и бывшую главу дипломатии соседней Австрии, полагает эксперт. «Кнайсль принадлежит к тем бывшим европейским политикам, которые имеют смелость высказывать свою точку зрения в сложные времена. Пророссийских взглядов она не высказывает, но придерживается ярко выраженной прагматической позиции, – отметил Камкин. – Позиция заключается в том, что санкционная война бьет, прежде всего, по экономике самих европейских стран. Отмечу, что схожей точки зрения придерживается и действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер – он говорил, что газовая война вредит австрийской экономике».

    По аналогии с Кнайсль, можно вспомнить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подчеркнул эксперт. «В начале спецоперации российских войск на Украине, Шредер, по собственной инициативе два раза летал в Москву, пытаясь прощупать возможности и мирного решения украинского вопроса, и выхода из санкционного пике, – напомнил Камкин. – В самой Германии Шредер подвергается жутким нападкам.  Его обвиняют во всех смертных грехах: в связях с Россией, в попытках помочь России расшатать европейскую экономику – так это подают ангажированные европейские СМИ. Кнайсль, как и Шредер, оказалась под прицелом  скоординированной медийной кампании».

    В этой связи вполне понятно, почему за Кнайсль не вступились ее бывшие союзники из Австрийской партии свободы (АПС), отмечает собеседник. Напомним, что беспартийная Кнайсль при поддержке правоконсервативной АПС заняла пост главы МИД в первом правительстве Себастьяна Курца (2017-19 годы). «Партия свободы также оказалась бы подвергнута остракизму – как антиевропейская политическая сила, – подчеркнул Камкин. – Мейнстримные политики и мейнстримные партии – Австрийская народная партия, социал-демократы, так же как ХДС и СДПГ в Германии – пытаются выдерживать скоординированный политический курс – просанкционный и антироссийский. Выступить с другой позиции могут позволить себе либо аутсайдеры, либо вечные оппозиционеры – «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение».

    «Некоторые политологи в России считают ту же АдГ ярко выраженной пророссийской партией, хотя это партия прогерманская. Просто вопрос об экономическом взаимодействии с Россией находится для нее в ключе реальной политики, а не «политики ценностей», как у нынешней «светофорной коалиции» – СДПГ, «Свободных демократов» и «зеленых», – заметил Камкин. Австрийская партия свободы, впрочем, тоже пытается действовать в противовес мейнстриму, вести своего рода политический троллинг правящей коалиции – либералов из Народной партии и «зеленых», пояснил собеседник. Но какие-либо действия в поддержку Кнайсль означали бы угрозу маргинализации АПС, полагает эксперт.

    Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве местонахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно.

    Также в пятницу Кнайсль в интервью RT сообщила о преследованиях в Европе из-за связей с Россией. «Еще в 2020 году я подверглась нападкам: меня называли русской свиньей и проституткой», – рассказала бывший министр иностранных дел. По словам Кнайсль, французские СМИ связались с хозяевами ее дома и попросили не пускать ее на порог. Как полагает экс-глава МИД, в ЕС ее внесли в негласный черный список, после чего и начались кампания в прессе и угрозы расправой, сообщает «Газета.Ru». Отметим – о том, что Кнайсль грозили убийством, сообщалось даже в публикации американской The Washington Post. Ранее Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула этот пост.

    В Кремле считают, что отъезд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из страны является признаком нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В 2018 году на свадьбе тогда еще главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц одним из гостей был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин. С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок.

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    Коментарии (5)
    Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»

    5 августа 2022, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

    «Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.

    21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».

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    В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
    		    5 августа 2022, 15:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.

     

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу

    5 августа 2022, 15:50

    Текст: Вера Басилая

    «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией

    5 августа 2022, 16:54

    Текст: Вера Басилая

    Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

    «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.

    Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

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    Путин и Эрдоган сделали заявление после четырехчасовых переговоров в Сочи

    5 августа 2022, 19:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, говорится в заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи.

    «Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», – цитирует документ ТАСС.

    Доверительные отношения двух государств носят ключевое значение для достижения региональной и международной стабильности, указывается в заявлении.

    «Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», – также отмечается в документе.

    Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.

    Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.

    Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

    Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.

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    Эксперт: Турция не станет для России каналом для обхода западных санкций
    		    5 августа 2022, 21:00
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Думать, что Турция превращается в главный канал обхода Россией санкций Запада, это иллюзия. Эрдоган не намерен нарываться на меры со стороны США и продолжит развивать отношения с Зеленским, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В пятницу прошли переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, встреча продлилась более четырех часов.

    «Нельзя сказать, что Турция превращается в главного помощника России по обходу санкций. Турция будет вести себя чрезвычайно осторожно, осмотрительно и хитро. Турки будут постоянно искать способы сотрудничества и взаимодействия, чтобы все время прощупывать границы и не нарваться на серьезные меры со стороны США», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов. 

    Президент Турции Реджеп Эрдоган старается аккуратно сохранять деловые и конструктивные отношения с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским, добавляет собеседник. «Турция продолжит играть свою игру, но в этой игре она точно не будет идти в фарватере мер, которые предписывают Соединенные Штаты, они будут пытаться танцевать вокруг этих мер», – уверен политолог. 

    Лукьянов призвал не удивляться, что встреча президентов в Сочи продолжалась более четырех часов, хотя в прежние разы «они управлялись быстрее». «Сейчас повестка очень обширная, самая разная – двусторонняя, многосторонняя и глобальная», – пояснил эксперт. 

    В ходе переговоров в Сочи турецкий лидер заявил, что Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Встреча началась в 15.21 и продлилась чуть более четырех часов. Обсуждался широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики – кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии.

    В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Среди главных итогов наиболее важным стало то, что президенты договорились о частичной оплате газа в рублях, о чем сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, достигнуты соглашения в финансовом блоке для облегчения расчетов бизнесу и туристам.

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    Московская биржа объявила об ограничениях в допуске к торгам

    5 августа 2022, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    С 8 августа нерезидентов из дружественных стран допустят только к торгам на срочном рынке, но не к фондовому рынку, сообщила Московская биржа.

    Биржа «предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица», передает РИА «Новости».

    Как поясняется в сообщении торговой площадки, в связи с указом президента от 5 августа (№520) «для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем». Отмечается, что «дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно».

    Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.

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    Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции

    5 августа 2022, 15:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией

    5 августа 2022, 16:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.

    «У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

    5 августа 2022, 14:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.

    Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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