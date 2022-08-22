Стало известно о «спецпроекте» России по военным поставкам в Мали

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 08:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения.
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Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о «спецпроекте» России по военным поставкам в Мали
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Россия поставила в Мали вертолеты и штурмовики, сообщил источник, близкий к тематике военно-технического сотрудничества (ВТС).
Источник ТАСС в кулуарах международного форума «Армия–2022» сообщил, что речь идет не о «ВТС в его чистом виде», а о «спецпроекте». По словам источника, Мали получила авиационную технику – «несколько вертолетов и штурмовиков из наличия российского военного ведомства».
Напомним, Мали разорвала соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска. В июле Париж объявил об официальном завершении операции «Такуба», а в начале этой недели сообщил, что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции «Бархан», покинули Мали. Париж возложил ответственность за обострение своих отношений с Бамако на Россию. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
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Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Шойгу рассказал о применении «Кинжалов» на Украине
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Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», – заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». «Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», – добавил он.
Министр напомнил, что «Кинжал» способен развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», – подчеркнул глава российского военного ведомства.
«Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжала» назвал президент Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность – более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.
На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.
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Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
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Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов
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Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.
«Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами.
Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке.
Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Военные ДНР получили двух «Чебурашек»
Ключи от двух модернизированных РСЗО «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР, переданы оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Чебурашка» – зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – рассказал Пушилин в Telegram.
«Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», – добавил он, отметив, что «программу импортозамещения начали несколько лет назад, и вот теперь на территории Республики производят такое мощное оружие».
Кроме того, Пушилин сообщил еще об одной «интересной разработке специалистов» ДНР – «стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса». «Тоже все свое – от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – сообщил он.
Напомним, в 2018 году в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства – «Чебурашки» и «Снежинки».
Танк Т-62М с многоспектральной стабилизированной системой впервые показали на «Армии-2022»
Танк Т-62М, оснащенный многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой (МГОЭС) с тепловизором, впервые представлен на форуме «Армия-2022». Он был продемонстрирован на открытой экспозиции Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны.
МГОЭС с помощью мачты смонтирована на башне выставленного танка. Как рассказал ТАСС представитель военного ведомства на экспозиции, систему разработали в ЦНИИ «Циклон». «Она и визуально обнаруживает, и тепловизионные у нее есть каналы, и дальномер. Сейчас [работа] по беспилотникам актуальна. Камера высокого разрешения их ищет. Ищет, находит, выделяет и сопровождает», – отметил он.
«То есть он встал, поднял мачту где-нибудь в леске и смотрит, наблюдает, что там творится», – пояснил представитель ГАБТУ МО РФ.
Т-62М – модернизированная версия танка Т-62, выпускавшегося с 1962 по 1975 годы на предприятиях, сегодня находящихся в составе АО «Уралвагонзавод». Всего было выпущено около 20 тыс. машин. С 1983 года строевая техника проходила глубокую модернизацию в вариант Т-62М (М1/МВ). Во время модернизации устанавливалась дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища, бортовые противокумулятивные экраны, а также системы запуска дымовых гранат «Туча» и защиты от напалма «Сода».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
Первые дроны с отечественными тепловизорами начали применять в спецоперации
Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной спецоперации, заявил представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов – предприятия-производителя этих беспилотников.
Впервые данные коптеры представляются на военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке.
«Мы являемся единственным отечественным предприятием-производителем тепловизионных модулей и детекторов, начали работать в этой сфере с момента введения против России санкций в 2014 году. В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть – летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС РФ и применяется в СВО», – передает РИА «Новости» слова Бубнова.
Собеседник агентства отметил, что до конца года «Астрон» изготовит 1000 «летающих тепловизоров» для нужд российской армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.
БПЛА400Т «видит» живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона – 45 минут, высота полета – до 3 километров, взлетная масса – 1,2 килограмма.
Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки «Астрона» имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и «понять, откуда он вылетал».
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
Шойгу объявил о начале серийного производства ракет «Циркон»
Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение, в этом году это будет зафиксировано документально, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» на полях форума «Армия-2022».
«Начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она (ракета – прим. ВЗГЛЯД) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так», – цитирует ТАСС Шойгу.
Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых «Кинжал». Шойгу добавил, что на форуме «Армия-2022» были подписаны контракты Минобороны РФ и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются, в том числе, поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает, основательно, надежно, уверенно», – приводит РИА «Новости» слова министра.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты станет фрегат «Адмирал Горшков».
Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян в ЕС
Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
При этом он отметил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности балтийскими. «В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», – уточнил министр.
Открывая конгресс, он процитировал Георгия Димитрова, который назвал фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран». «В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм», –сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. «Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», – отметил министр обороны России.
Глава Минобороны напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза. «27 млн погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 млнсоставили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики», – сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие». «Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО», – заявил Шойгу.
Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Шойгу о санкциях против России: Друзья остались друзьями
Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» – это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, – практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По словам министра, многие надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме «Армия-2022», который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объеме закупок российского оружия.
«Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», – рассказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Rheinmetall пообещал поставить странам Европы 500 танков Panther к 2030 году
Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году, сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
После презентации в июне нового танка Panther на него наблюдается высокий спрос, информировал Паппергер. «В Европе к 2030 году будет заменено около 1 тыс. из 8 тыс. танков. Вместе с нашим новым танком Panther мы хотим поставить как минимум половину, то есть около 500 единиц техники», – передает ТАСС слова главы концерна. По его словам, новый образец предложен более чем 20 странам.
Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны, вооружая Украину невиданными темпами, оставляют безоружными собственные армии.
Невское ПКБ разработало линейку кораблей для ответа на актуальные угрозы
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) представило на форуме «Армия-2022» линейку перспективных кораблей на базе единой унифицированной платформы, предназначенных для реагирования на пандемии и техногенные катастрофы, сообщил заместитель гендиректора ПКБ по кораблестроению и ВТС Алексей Юхнин.
«Невское ПКБ в самом начале пандемии коронавируса по поручению руководства ОСК приступило к разработке двух госпитальных судов различного назначения: для оказания помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы, а также санитарно-карантинного - для транспортировки, оказания медпомощи и изоляции большого количества зараженных», – передает ТАСС слова Юхнина.
Он напомнил, что строительство современных госпитальных судов предусматривает новая Морская доктрина России. Кроме того, востребованность госпитальных судов для медико-санитарного обеспечения морской деятельности ВМФ заметно возросла в связи с повышением его боевой активности. Актуальны стали корабли для гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе мира, имеющем выход к морской акватории.
По словам Юхнина, грузовые помещения проектируемых судов позволяют развертывать стандартные мобильные госпитали вместимостью до 3 тыс. человек, а также оперативно развернуть в трюме корабля или на берегу стационарный госпиталь вместимостью до 5 тыс. человек. Такой корабль также будет способен одновременно принимать на полетную палубу до двух многоцелевых вертолетов Ми-8, что в совокупности с механизированными лифтами и подъемными механизмами обеспечивает максимально быструю доставку пострадавших в плавучий госпиталь.
Он отметил, что Невское ПКБ, которое специализируется на проектировании десантных и авианесущих кораблей, в инициативном порядке прорабатывало вопросы создания авианосца и универсального десантного корабля на транспортно-госпитальной платформе, эта работа успела дать результаты. Макеты линейки перспективных кораблей от ПКБ представлены в экспозиции ОСК на форуме «Армия-2022».
Замглавы Невского ПКБ отметил, что размерения универсального морского комплекса позволяют развернуть строительство любого из представленной линейки кораблей на основных российских судостроительных заводах – Балтийском заводе, Северной верфи, Севмаше, ССК «Звезда» или керченском судозаводе «Залив».
Ранее невское ПКБ на «Армии-2022» показало концепт госпитального судна для Арктики.
Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об особом внимании инозаказчиков к Су-57Э и Т-14 «Армата»
Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», рассказал гендиректор РОЭ Александр Михеев.
«Компания провела презентации около 350 образцов российской продукции делегациям партнеров, приехавших на форум. Особый интерес они проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», ПТРК «Корнет-Э», боевой машине пехоты на колесной базе К-17 «Бумеранг», – цитирует ТАСС Михеева.
По его словам, «Рособоронэкспорт» заключила несколько экспортных контрактов.
«Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничество с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов», – сообщил Михеев.
Ранее Михеев сообщил об интересе иностранных заказчиков к антидронным комплексам.
Шойгу показали систему с искусственным интеллектом для преодоления ПВО
Министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.
«Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО», –доложил главе военного ведомства начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО России полковник Василий Елистратов.
Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой, передает ТАСС. Он задал вопрос о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях Вооруженных сил России.
Кроме того, министру обороны была представлена линейка дистанционно управляемых боевых модулей: «Курганец-БМ», модуль «Эпоха» для танка Т-14 «Армада» с 120-мм пушкой и дистанционной пулеметной установкой, которые обеспечивают применение перспективного боекомплекта повышенного могущества, а также новейшие боевые модули «Тайфун-ВДВ-БМ» и «Бумеранг-Буревестник».
Начальник 21 отдела ФГБУ «38 НИИ бронетанкового вооружения и техники» МО РФ подполковник Дмитрий Дегтярев также рассказал главе военного ведомства о дистанционно управляемом боевом модуле «Кинжал», оснащенном сверхзвуковыми управляемыми противотанковыми ракетами «Атака», которые обеспечивают снижение времени на поражение бронированных целей почти в два раза.
Ранее десантируемую бронемашину «Тайфун-ВДВ» для экспорта впервые представили на «Армии-2022».
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