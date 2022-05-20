Лавров раскритиковал реакцию Запада из-за обращения Мали за помощью к России

Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Их недовольство (Франции) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться», – передает РИА «Новости» слова министра на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.

По его словам, Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны.

«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры», – сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.

«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», – сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.

Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена «хорошая динамика военных и военно-технических связей».

Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что в Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры.

Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.

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