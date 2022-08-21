СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»

Британские СМИ: Прогнозы о новой гражданской войне в США перестали быть бредом сумасшедшего

Внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта, пишет британская газета The Guardian.

Раньше доктор Гарен Уинтемьют, который основал в Калифорнии центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «бредом сумасшедшего», пишет The Guardian.

Уинтемьют уже давно заметил, что перед президентскими выборами американцы активно запасаются оружием. Обычно после голосования этот ажиотаж ослабевал, но только не в этот раз.

«В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Мы знали, что, в отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как безумные», – приводит слова эксперта ИноТВ.

Опрос, проведенный центром Уинтемьюта, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Такой результат эксперт считает ошеломительным.

Согласно исследованию, каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, около 40% заявили, что готовы поступиться демократией, чтобы получить сильного лидера во главе государства.

«В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в том числе со смертельным исходом, для достижения политических целей», – приходят к выводу составители доклада.

По мнению Уинтемьюта, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. «Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете в этот коктейль кучу оружия?» – риторически спрашивает он.

Многие американцы вздрагивают при разговоре о гражданской войне, которая стала самой кровавой в истории страны, пишет британское издание. Но специалист Фонда Карнеги за международный мир Рэйчел Кляйнфельд не исключает, что США может сотрясти новый внутренний конфликт.

«Сейчас меня больше всего беспокоит опрос, который показывает, что от 20% до 40% американцев хотели бы, чтобы страну возглавил сильный лидер, который не обязан следовать демократическим правилам. Это позволит институтам ослабнуть, и может вспыхнуть повстанческое движение, подобное смуте в Северной Ирландии», – предположила она в интервью The Guardian.

Подробный разбор опроса дает более сложную картину. Но даже в таком случае, по словам Кляйнфельд, результаты вызывают тревогу. «Вы видите от 3 до 5 миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения», – отметила она. На взгляд Кляйнфельд, исследование центра Уинтемьюта показывает, что американский народ сильно устал от демократии.

«Мы приближаемся к моменту, когда, если фракция [бывшего президента США Дональда] Трампа победит, то, я думаю, мы увидим устойчивый чрезвычайно высокий уровень насилия в обозримом будущем. И если она проиграет, то, на мой взгляд, все будет еще хуже», – считает Кляйнфельд.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.