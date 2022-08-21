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СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Эксперт объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных
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После госпитализации российских военных, которые пострадали в Васильевке, факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. О том, что российские военные были отравлены ботулотоксином типа «В», в субботу сообщили в Минобороны.
«Террористический киевский режим пытается применять биологическое, химическое и даже ядерное оружие. Поэтому целью специальной военной операции является устранение трех этих угроз. Центр мирового терроризма переместился с Ближнего Востока в Киев, поэтому предотвратить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима, – это задача общемировой важности», – считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.
Собеседник подчеркнул, что ботулотоксин типа «В» – один из самых сильных органических ядов. То, что отравление российских военных этим веществом обнаружили токсикологи, говорит о том, что «факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным». «Наработка ботулотоксина типа «В» – довольно сложный процесс, который вполне освоен на Западе. Это так называемый ботокс, который активно применяется в косметологии», – пояснил Никулин.
Он напомнил также, что в последние годы на Украине, особенно в Киеве, Одессе, Херсоне и Львове неоднократно фиксировались вспышки ботулизма – отравление в результате попадания в организм человека ботулотоксина. «Скорее всего, американцы работали с ботулотоксином на территории Украины. В том же Киеве, Одессе, Львове и других городах у них есть для этого высокотехнологичные лаборатории. Ботулотоксин типа «В» был на вооружении многие годы и, по всей видимости, остается до сих пор, потому что с 2001 года американцы никого не пускают на свои склады и арсеналы», – напомнил микробиолог.
О том, что в конце июля российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, в субботу сообщили в Минобороны России. При обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». Наличие яда также подтвердили специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург).
Никулин приветствовал решение России обратиться после этого случая в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его мнению, обращение должно касаться не только отравления российских военных, но и руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который сообщал о своей госпитализации 4 августа.
Собеседник считает, что, вероятнее всего, украинцы применили химическое оружие с помощью беспилотника, распылив его районе Васильевки, также не исключено использование американских химических боеприпасов.
Последствия отравления зависят от того, насколько быстро был вколот антидот. Если это произошло в течение первых 5-10 минут, то возможна реабилитация, в противном случае человеку грозит инвалидность, потому что яд поражает все внутренние органы, заметил эксперт.
Блогер задал «принципиально важный вопрос» о смерти дочери Дугина
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Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
«Таймер или кнопка? Почему это принципиально важно? Потому что это вопрос принятия решения. Кнопка – это визуальный контакт. То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – пишет WarGonzo.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль с Дугиной
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Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье, автомобиль стоял на парковке, пройти туда никому не представляло трудностей, сообщили в правоохранительных органах.
«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», – сказал источник ТАСС.
В правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
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МИД Австрии вызвал постпреда России из-за высказываний об Украине
Постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний по поводу Украины.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). По его словам, это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала более жесткий перевод – «никакой пощады украинскому населению» – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.
Между тем, в МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».
«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Вместе с этим, Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине Ульянова.
По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
«Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях», – отметил Ульянов.
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС.
Политолог: Дугин был мишенью при взрыве автомобиля его дочери
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Политолог Марат Баширов считает, что взрыв, в котором, как сообщается, погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья, был организован с целью убить самого Дугина.
Как заявил Баширов в Telegram, «конечно, Александр Дугин был целью». По словам политолога, «идет война идей», а Дугин – «один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную».
Баширов отметил, что Дугин «был легкой мишенью, ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем». «Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – заявил он.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля.
Украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва в Херсонской области
Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что «киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине». По его словам, «какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала». Он подчеркнул, что «это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку».
Как заявил Стремоусов, украинское руководство требует контрнаступления, чтобы получить очередной транш от Запада, не задумываясь о жертвах, поскольку «для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
Подоляк разъяснил статус «слишком болтливого» Арестовича в офисе Зеленского
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк разъяснил, что Алексей Арестович является «советником всего офиса вместе» из-за того, что «слишком много говорит».
«Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», – написал Подоляк в своем блоге, передает РИА «Новости».
Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
Между тем, политолог Сергей Поляков считает, что причиной отречения офиса президента Украины Владимира Зеленского от Алексея Арестовича являются его неоднозначные заявления.
«Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы – что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», – цитирует Ura.ru Полянского.
По его словам, на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс.
Ранее украинское издание «Украинський Тиждень» сообщило, что Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Пушилин указал на виновных в гибели дочери Дугина
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Ответственность за взрыв, в результате которого погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, несут «террористы украинского режима», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мерзкие негодяи!» – заявил Пушилин. По его словам, «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь». «Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» – заявил глава ДНР в Telegram.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля. Знакомый погибшей Андрей Краснов сообщил, что автомобиль, в котором в результате взрыва погибла Дугина, принадлежит ее отцу.
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Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной
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«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.
«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.
«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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В Сети отреагировали на гибель дочери Дугина
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Российские журналисты, политологи, историки, журналисты публикуют в социальных сетях слова соболезнования Александру Дугину, дочь которого погибла в ночь на воскресенье при подрыве автомобиля в Подмосковье.
«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?» – написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!» – добавила она.
«В ужасе от истории с дочерью Дугина… Если это правда… дети-то причем?((((» – написала журналистка Ксения Собчак.
«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», – написал сенатор Алексей Пушков.
«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это – индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!» – написал Николай Стариков.
«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. (…) Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная.
И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор.
То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – написал журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Адрес главного здания СБУ: Киев, Владимирская, 33. Я сейчас попытаюсь уснуть, а когда проснусь, надеюсь прочитать в новостях, что его разбомбили *** вместе с подвалами», – написал блогер Максим Кононенко.
«Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью: ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – написал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Вспоминается, что несколько месяцев назад целью террористов из Киева был Владимир Соловьев. Тогда обошлось. Сегодня нет», – добавил он.
«Враг, проиграв на поле боя, переходит к террору. Мы имеем дело с террористами. Просто с террористами. За которыми стоят террористы. И цели их в отношении России террористические и никакие более. Интересно, как сейчас ощущает себя «партия мира» из московских гостиных и дорого обставленных служебных кабинетов? Нормалëк? Готовим новые предложения и «акты доброй воли»? Совсем плохая история. Которая НЕ должна остаться без реакции и без последствий», – пишет «Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева».
«Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление – должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Воевать с детьми своих врагов и подло убивать их – это последнее, что вообще может быть… Киевский режим, вы – неповторимая мразь. Ни совести, ни банальной человеческой чести, ничего. Уродцы», – пишет Telegram-канал «Укол Zонтиком».
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Польша пригрозила ответом НАТО на размещение «Кинжалов» под Калининградом
Наши действия совместно с нашими союзниками и штабом НАТО являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией, заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич.
Замминистра утверждает, что сотрудничество в рамках НАТО – «основа для обеспечения безопасности Польши». «Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден», – приводит РИА «Новости» слова Скуркевича.
Ранее в Минобороны Литвы заявили, что размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе.
Напомним, в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой народной республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики», – говорится в документе.
Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», – уточнили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.
Британские СМИ: Прогнозы о новой гражданской войне в США перестали быть бредом сумасшедшего
Внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта, пишет британская газета The Guardian.
Раньше доктор Гарен Уинтемьют, который основал в Калифорнии центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «бредом сумасшедшего», пишет The Guardian.
Уинтемьют уже давно заметил, что перед президентскими выборами американцы активно запасаются оружием. Обычно после голосования этот ажиотаж ослабевал, но только не в этот раз.
«В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Мы знали, что, в отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как безумные», – приводит слова эксперта ИноТВ.
Опрос, проведенный центром Уинтемьюта, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Такой результат эксперт считает ошеломительным.
Согласно исследованию, каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, около 40% заявили, что готовы поступиться демократией, чтобы получить сильного лидера во главе государства.
«В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в том числе со смертельным исходом, для достижения политических целей», – приходят к выводу составители доклада.
По мнению Уинтемьюта, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. «Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете в этот коктейль кучу оружия?» – риторически спрашивает он.
Многие американцы вздрагивают при разговоре о гражданской войне, которая стала самой кровавой в истории страны, пишет британское издание. Но специалист Фонда Карнеги за международный мир Рэйчел Кляйнфельд не исключает, что США может сотрясти новый внутренний конфликт.
«Сейчас меня больше всего беспокоит опрос, который показывает, что от 20% до 40% американцев хотели бы, чтобы страну возглавил сильный лидер, который не обязан следовать демократическим правилам. Это позволит институтам ослабнуть, и может вспыхнуть повстанческое движение, подобное смуте в Северной Ирландии», – предположила она в интервью The Guardian.
Подробный разбор опроса дает более сложную картину. Но даже в таком случае, по словам Кляйнфельд, результаты вызывают тревогу. «Вы видите от 3 до 5 миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения», – отметила она. На взгляд Кляйнфельд, исследование центра Уинтемьюта показывает, что американский народ сильно устал от демократии.
«Мы приближаемся к моменту, когда, если фракция [бывшего президента США Дональда] Трампа победит, то, я думаю, мы увидим устойчивый чрезвычайно высокий уровень насилия в обозримом будущем. И если она проиграет, то, на мой взгляд, все будет еще хуже», – считает Кляйнфельд.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.