Очевидец рассказала о взрыве машины с дочерью Дугина

Свидетельница взрыва внедорожника в Подмосковье, в котором погибла дочь политолога Александра Дугина Дарья, рассказала, что слышала несколько хлопков уже после того, как автомобиль загорелся.

«Услышала хлопок... Секунд через 30 вышла на улицу и увидела возгорание машины на Можайском шоссе. Пока стояла на улице, последовало еще четыре или пять таких же хлопков», – рассказала она RT.

Она добавила, что оперативные службы прибыли на место трагедии уже через три-четыре минуты.

«Пожар очень быстро потушили, все сработали оперативно», – добавила свидетельница.

О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.

Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства дочери Дугина в Подмосковье не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.

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