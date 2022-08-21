Синоптик сказал, когда запах гари в Москве «проветрится»

Запах гари останется в Москве и на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух в воскресенье немного улучшится, но не кардинально.

«В ночь на понедельник или в ночь на вторник, я думаю, нам придется всем дышать гарью, потому что ветер сохранится юго-восточный, он ослабеет и поступление этих веществ, продуктов горения с горящих лесов Рязанской области, оно продолжится к сожалению. Как раз будет увеличение концентрации этих частичек в утренние и ночные часы», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

«Сейчас пахнет гарью, ветер юго-восточный, по прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, силится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится. Вроде как, должна в этом смысле экологическая ситуация немного улучшиться, но ожидать каких-то кардинальных улучшений – я бы не ждал», – отметил Тишковец.

По его данным, облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье. «Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков начнет выглядывать солнце, потеплеет, и температура окажется на три градуса выше температурной нормы. В Москве облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27», – сообщил Тишковец.

Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Напомним, москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.