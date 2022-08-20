Военные ДНР получили двух «Чебурашек»

Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме

Статус Луганской народной республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Прежде всего, этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», – передает ТАСС слова Дейнего.

На то решение, которое примут люди на референдуме, продолжил он, должна будет отреагировать российская сторона, этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы. «Каким образом они ответят на решение жителей Луганской народной республики, решают только они. За них мы решать не вправе», – заявил он.

Отвечая на вопрос, какой статус республики был бы предпочтительнее для властей ЛНР, Дейнего отметил: «Как только мы начинаем говорить, что власти должны диктовать населению какие-то свои видения и так далее, значит, мы скатываемся с вами в диктатуру». «Поэтому тут так рассуждать неправильно. Да, у меня есть свой взгляд на эту тему, и я готов его обсуждать со своими соотечественниками, но никоим образом не как министр, а как гражданин этой страны», – подчеркнул он.

По словам Дейнего, общественный штаб референдума пока не определил конкретные вопросы, на которые будут отвечать жители ЛНР на голосовании. «Этим занимается сейчас штаб, – сказал Дейнего. – Он изучает общественное мнение по этому поводу, по итогам своей работы должен выйти, во-первых, на оценку целесообразности проведения референдума и, если такое решение будет принято, определить вопросы, которые должны быть включены в бюллетень».

Дейнего рассказал, что общественные штабы проводят встречи с людьми, организуют публичные акции, которые направлены на то, чтобы правильно определить настроения населения и правильно сформулировать подходы. «То есть их задача именно услышать этих людей, их ожидания, намерения, желания, просистематизировать и исходя из этого определить, как правильно сформулировать вопросы для референдума», – пояснил глава МИДа. Он отметил, что такие штабы работают по всей территории республики. Отчеты о своих встречах с жителями они публикуют открыто.

По словам Дейнего, ЛНР, создавая свое законодательство, брало за основу российские подходы. «У нас законодательство свое, но оно, скажем так, достаточно адаптировано к российским нормам. С 2014 года создавалось свое законодательство. Действительно, мы взяли за основу именно российские подходы к законодательным стандартам, и очень многие законопроекты разрабатывались по аналогии с российскими», – сказал он.

Дейнего признал, что на данный момент в республике есть элементы законодательства, оставшиеся «по наследству от предыдущего периода», и переход на более прогрессивные нормы потребует достаточно серьезного времени и усилий.

Он затруднился сказать, сколько именно времени это займет. «У нас переход идет уже достаточно долго, примерно с 2015 года мы начали разрабатывать такие законопроекты (опираясь на подходы, которые приняты в Российской Федерации). Постепенно он (этот процесс) убыстряется, но тем не менее это очень объемная работа», – заключил глава МИД ЛНР.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики.

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