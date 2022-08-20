Военные ДНР получили двух «Чебурашек»

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские боевики собрались взорвать мост в Николаевской области
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Военные ДНР получили двух «Чебурашек»
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Ключи от двух модернизированных РСЗО «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР, переданы оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Чебурашка» – зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – рассказал Пушилин в Telegram.
«Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», – добавил он, отметив, что «программу импортозамещения начали несколько лет назад, и вот теперь на территории Республики производят такое мощное оружие».
Кроме того, Пушилин сообщил еще об одной «интересной разработке специалистов» ДНР – «стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса». «Тоже все свое – от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – сообщил он.
Напомним, в 2018 году в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства – «Чебурашки» и «Снежинки».
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
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Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.
«Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».
В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
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Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Отряд «Вагнеровцев» уничтожил опорный пункт украинских военных под Бахмутом
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Корреспонденты провели несколько дней на позициях наемников «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута.
Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя. «Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», – передает РИА «Новости» слова одного из «вагнеровцев», указывающего на останки в украинской форме.
«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», – рассказал другой наемник.
Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Корреспонденты смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.
По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Как сообщают журналисты, от термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный «Солнцепеком» пакет ракет устраивает локальный «армагеддон» на площади в несколько футбольных полей. Вагнеровцы корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог – цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.
«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был «доволен», «аплодировал» нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», – пояснил командир разведывательного отряда.
Эксперт назвал преимущества строителей из КНДР при восстановлении Донбасса
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Корейцы дисциплинированные и трудолюбивые, за последние годы в КНДР были реализованы масштабные строительные проекты, что говорит о высокой квалификации рабочей силы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. О том, что строители КНДР обратились с предложением поучаствовать в восстановлении Донбасса, в пятницу сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Корейцы дисциплинированные и привыкли вкалывать. Их приезд восстанавливать Донбасс будет неплохим шагом для активизации отношений с Северной Кореей», – считает экономист Иван Лизан.
Последние десятилетия в Пхеньяне и других городах КНДР велись масштабные стройки, поэтому местные строители обладают высокой квалификацией, добавляет эксперт. России самой не хватает рабочих кадров, а масштаб работ в Донбассе – колоссальный. Кроме Мариуполя и Макеевки, огромный фронт работ в луганском Северодонецке, Лисичанске. «Есть еще большой частный сектор – разрушены десятки тысяч домов. Восстанавливать нужно очень много», – пояснил собеседник.
Лизан отметил, что возможности российского строительного комплекса не безграничны, тем более с учетом реализации национальных проектов. «Для строительных компаний приоритетными являются проекты внутри России», – указал Лизан.
О том, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь к восстановлению Донбасса, заявил в пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе выездного совещания в Татарстане. Он отметил, что у них высокая производительность и небольшая стоимость труда.
Как сообщает ТАСС, по словам Хуснуллина, с таким предложением обратились сами строители из КНДР. «Северокорейские рабочие очень производительны по труду, они работают у нас в стране, мы знаем их, они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю, это возможно», – сказал Хуснуллин.
В настоящее время на освобожденных территориях работают 26 тыс. строителей, «но силы еще нужны», потому что «каждую неделю разворачивается новое строительство», подчеркнул замглавы правительства.
Ранее на этой неделе глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил в интервью РИА «Новости» о том, что Россия не будет играть роль Цербера и препятствовать сотрудничеству между Донецкой народной республикой (ДНР) и КНДР в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик.
Дипломат объяснил, что привлечение рабочей силы из Северной Кореи ограничено резолюциями Совбеза ООН. Однако они распространяются на государства-члены ООН, каковыми республики Донбасса сейчас не являются. «Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером», – пояснил Ильичев.
Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде
На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата».
Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС.
До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года.
В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году.
Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Военные Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты Бутовка. Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», – передает РИА «Новости» его слова.
Командир рассказал, что батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек – при этом корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно.
«Наша пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться. Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации БК (боекомплекта) даже оторвало башню», – рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
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Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
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Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме
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Статус Луганской народной республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Прежде всего, этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», – передает ТАСС слова Дейнего.
На то решение, которое примут люди на референдуме, продолжил он, должна будет отреагировать российская сторона, этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы. «Каким образом они ответят на решение жителей Луганской народной республики, решают только они. За них мы решать не вправе», – заявил он.
Отвечая на вопрос, какой статус республики был бы предпочтительнее для властей ЛНР, Дейнего отметил: «Как только мы начинаем говорить, что власти должны диктовать населению какие-то свои видения и так далее, значит, мы скатываемся с вами в диктатуру». «Поэтому тут так рассуждать неправильно. Да, у меня есть свой взгляд на эту тему, и я готов его обсуждать со своими соотечественниками, но никоим образом не как министр, а как гражданин этой страны», – подчеркнул он.
По словам Дейнего, общественный штаб референдума пока не определил конкретные вопросы, на которые будут отвечать жители ЛНР на голосовании. «Этим занимается сейчас штаб, – сказал Дейнего. – Он изучает общественное мнение по этому поводу, по итогам своей работы должен выйти, во-первых, на оценку целесообразности проведения референдума и, если такое решение будет принято, определить вопросы, которые должны быть включены в бюллетень».
Дейнего рассказал, что общественные штабы проводят встречи с людьми, организуют публичные акции, которые направлены на то, чтобы правильно определить настроения населения и правильно сформулировать подходы. «То есть их задача именно услышать этих людей, их ожидания, намерения, желания, просистематизировать и исходя из этого определить, как правильно сформулировать вопросы для референдума», – пояснил глава МИДа. Он отметил, что такие штабы работают по всей территории республики. Отчеты о своих встречах с жителями они публикуют открыто.
По словам Дейнего, ЛНР, создавая свое законодательство, брало за основу российские подходы. «У нас законодательство свое, но оно, скажем так, достаточно адаптировано к российским нормам. С 2014 года создавалось свое законодательство. Действительно, мы взяли за основу именно российские подходы к законодательным стандартам, и очень многие законопроекты разрабатывались по аналогии с российскими», – сказал он.
Дейнего признал, что на данный момент в республике есть элементы законодательства, оставшиеся «по наследству от предыдущего периода», и переход на более прогрессивные нормы потребует достаточно серьезного времени и усилий.
Он затруднился сказать, сколько именно времени это займет. «У нас переход идет уже достаточно долго, примерно с 2015 года мы начали разрабатывать такие законопроекты (опираясь на подходы, которые приняты в Российской Федерации). Постепенно он (этот процесс) убыстряется, но тем не менее это очень объемная работа», – заключил глава МИД ЛНР.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики.
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