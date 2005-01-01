В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии

В Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства.

В частности, в ролике, размещенном в Twitter военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, можно увидеть в действии ракетный комплекс «Снежинка» и ракетную систему залпового огня «Чебурашка».

В ДНР продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства, о которых недавно писал Сема Пегов. Тогда смеялись, мол, бутафория. Ну глядите, как она пуляет! pic.twitter.com/vSRNGoqGoD — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Донецке в День Победы продемонстрировали новые (точнее, не демонстрировавшиеся раньше) образцы местной «оборонки». В центре города развернули выставку стрелкового оружия – к примеру, снайперских винтовок «Сепаратист», и минометов. Но гвоздем программы стали участвовавшие в праздничном параде вооружения на базе КрАЗов: ракетный комплекс «Снежинка» и ракетная система залпового огня «Чебурашка».

Мультяшные названия – ироничный привет пресс-секретарю нескольких киевских силовых ведомств Андрею Лысенко. В 2015 году тот от имени СНБО Украины объявил: ополченцы Донбасса якобы «использовали российский тяжелый огнемет под названием... кажется, «Чебурешка» или «Чебурашка». Тогда чиновник, видимо, пытался вспомнить о российской тяжелой огнеметной системе (ТОС) «Буратино».