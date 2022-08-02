Китай обязался не применять ядерное оружие первым

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым», – заявил Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Китая сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности, а также не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой области.

Власти Китая также потребовали от США вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира.

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», – сказал Фу Цонг.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

До этого Китай пообещал «мощный и сильный ответ» на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова.