Китай пообещал «мощный и сильный ответ» на визит Пелоси на Тайвань

КНР намерен принять все меры для защиты суверенитета страны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил посол КНР в США Цинь Ган.

«Мы собираемся предпринимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным», – заявил дипломат в эфире CNN, передает ТАСС.

По его словам, Пелоси – это представитель высшего эшелона власти США, и ее поездку нельзя воспринимать как рядовое событие.

«Ее визит в любой форме и в какое бы то ни было время в течение своего пребывания на посту несет крайне болезненную политическую реакцию и выльется в эскалацию напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем», – подчеркнул Цинь Ган.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что «истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив».

До этого Китай привел армию в режим повышенной боеготовности.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Между тем, полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.

Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.