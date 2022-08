Депутат назвал следующие возможные ограничения Роскомнадзора против TikTok и Telegram

«Меры против сайтов, которые отказываются удалить противоправный контент, направлены на защиту прав российских пользователей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать мессенджеры TikTok, Telegram и Discord как нарушителей закона.

«Роскомнадзор действует четко по регламенту, последовательно принимая меры, предусмотренные для нарушителей «закона о приземлении» – TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc.», – пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По словам парламентария, если эти интернет-компании не предпримут шагов навстречу, следующим этапом может стать запрет на рекламу их услуг. «Все эти меры Роскомнадзора направлены исключительно на защиту прав российских пользователей», – подчеркнул депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роскомнадзор решил, что в поисковых системах TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. будут маркироваться как нарушители требований нашего законодательства.

Эти ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности иностранных лиц» в сети «Интернет» на территории РФ, прокомментировали в ведомстве. Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений.

В прошлом месяце мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать в нашей стране данные российских пользователей.

В марте Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok немедленно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента Владимира Путина, а также объяснить причины блокировки. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке обращения для иностранных пользователей.

Год назад в России был принят закон, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.