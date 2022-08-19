Депутат «Новых людей» предложил отдавать приоритет на госзаказах местным производителям

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», глава комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), зарегистрированный кандидат в губернаторы Свердловской области, Александр Демин выступил с инициативой об установлении приоритета местных организаций при выборе подрядчика государственных заказов и тендеров.

Соответствующее предложение он направил в Минэкономразвития, Министерство финансов и ФАС. По мнению политика, это поможет поддерживать местные компании и развивать экономику регионов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Пилотным регионом для реализации проекта предлагается сделать Свердловскую область. Такое решение было принято в ходе рабочего визита Дёмина в Качканар. Город расположен напротив горно-обогатительного комбината (ГОК) – ключевого, градообразующего предприятия. Такие города ещё называют моногородами, чье существование зависит от одного большого производства. По Свердловской области таких очень много.

«Для региона важнейшей задачей является развитие моногородов, подобных Качканару, – считает Демин. – Но это невозможно, если не выстраивать связи между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом, который бы выполнял сервисные функции, необходимые для поддержания жизнедеятельности комбинатов, подобных ГОКу. И в первую очередь, предлагаю сделать в Свердловской области пилотный проект, где был бы установлен приоритет местного малого и среднего бизнеса при розыгрыше тендеров от крупных предприятий».

Реализация инициативы потребует внесения изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие подзаконные акты. Соответствующие законодательные инициативы партия «Новые люди» планирует представить на рассмотрение российского парламента в ходе осенней сессии.