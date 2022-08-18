Зеленский согласовал с Гутерришем параметры визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера по итогам его встречи с Гутерришем во Львове.

«Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», – приводит сообщение ТАСС.

В тексте также утверждается, что поездка представителей МАГАТЭ на АЭС «должна быть осуществлена легальным способом» через свободную от российских войск территорию.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил во Львове с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Минобороны России утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.