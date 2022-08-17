Укрепрайоны создаются на севере Украины для улучшения обороноспособности, сообщило командование вооруженных сил Украины.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, самое большое внимание уделяется позициям, которые максимально близко к государственной границе.

«Развернутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Текст заявления передает ТАСС.

Наев подчеркнул, что минирование местности на подходах к украинским оборонным позициям «сохраняет существенные возможности для отражения наступления».

Ранее Наев совершил рабочую поездку в район одного из подразделений на севере Украины, ознакомился с позициями и обсудил с личным составом комплекс вопросов по улучшению оборонительной способности.

По признанию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта.

Так, 14 августа силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Кроме того, Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области.

Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.