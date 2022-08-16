«Лаборатория Касперского» рассказала о своем «антихакерском» смартфоне

Новый телефон для работы с критической инфраструктурой и защитой от взломов проходит доработку, заявил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Там еще не до конца готов функционал. ... Мы писали все с самого нуля, поэтому еще нужно доделывать. Камера не работает. Мы делаем, но это требует времени. Плюс производительность – там еще есть работа, чтобы он работал с той же скоростью, к чему мы привыкли. Там куча всяких технических проблем, с которыми мы потихонечку справляемся. Когда мы его покажем и скажем, что вот, готово – не знаю», – сказал Касперский РИА «Новости».

Он добавил, что устройство будет представлять что-то среднее между смартфоном и кнопочным телефоном, но оно не позиционируется как замена обычному смартфону.

«Все-таки это больше для работы с критической инфраструктурой. ... Современность требует того, чтобы управлять инфраструктурой можно было и удаленно. Поэтому требуется устройство, которое будет гарантируемо невзламываемо. Поэтому мы делаем такое устройство, у которого будет достаточно ограниченный функционал. Там не будет App Store, там не будет фишек, которые все любят на смартфонах, но это будет штука, которой можно будет безопасно управлять условной турбиной», – заключил гендиректор компании.