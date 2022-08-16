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16 августа, вторник | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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СК возбудил дело после диверсии на складе боеприпасов в Крыму
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Уголовное дело заведено после диверсии на военном складе на Крымском полуострове, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в республике Крым», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
По данным следствия, в результате противоправных действий на полуострове повредили военный склад и несколько гражданских объектов, включая ЛЭП, электростанцию, железнодорожные пути и другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов.
На месте работают следователи и криминалисты СКР, устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к преступлению.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. Ведомство назвало произошедшее диверсией.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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В России оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста
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«Великобритания готова и дальше увеличивать объемы военной помощи Украине. Но воевать за чужие интересы, как это было во времена Крымской войны 1853-1856 годов, она не станет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Киеве сообщили, что провели переговоры с Лондоном об уничтожении Крымского моста.
«Подобный разговор действительно мог состояться. За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Эксперт предположил, что Британия даже заверила, что «не против такого развития событий». «Но было бы странно предполагать, что именно позиция Лондона станет решающим фактором, который определит стратегию Киева. В том числе стратегию целей для артиллерийских и ракетных ударов. Все же Британия не является непосредственным участником конфликта, да и основным источником помощи Украине ее назвать нельзя. Такие решения должны согласовываться с Вашингтоном. Так что к подобным заявлениям стоит относиться с должной долей скепсиса», – заметил собеседник.
«Однако в данной ситуации почти любые исторические параллели могут быть уместны, в том числе и Крымская война 1853-1856 годов. Но надо понимать, что Великобритания и при Джонсоне, и после него не готова стать полноценным участником конфликта. И это серьезное отличие сегодняшних реалий и ситуации XIX века, когда Британия была готова воевать за турецкие интересы в регионе. Сейчас такой готовности нет», – рассуждает политолог.
«Тем не менее военная помощь со стороны Лондона будет увеличиваться, будут появляться новые программы по переподготовке украинских военных, в том числе на британской территории. Но воевать Лондон не собирается. Едва ли в ближайшем будущем это положение может измениться», – заключил Кортунов.
Накануне стало известно о том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
При этом с военно-технической точки зрения Крымский мост хорошо охраняется и защищается. Как писала газета ВЗГЛЯД, сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Но это нереально из-за эффективной работы российских систем ПВО и ПРО.
Кроме того, ни один стратегический мост не является беззащитным. Например, от морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые помешают диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Также там есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста.
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Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма
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В селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют, сообщили в администрации Майского сельского поселения рядом с местом ЧП.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – передает ТАСС сообщение источника.
Уточняется, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.
Также на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявил Аксенов, добавив, что будет информировать по мере поступления информации.
Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео пожара на трансформаторной подстанции, предварительно начавшегося после хлопка.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.
Минобороны назвало ЧП в Джанкое диверсией
Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии, сообщает Минобороны.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Также в Минобороны добавили, что при ЧП на складе военного назначения серьезно пострадавших нет, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.
«Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», – отметили в ведомстве.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщают экстренные службы.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение источника.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом врио министра транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что более 30 автобусов задействованы для перевозки пассажиров поездов, чей маршрут изменен из-за ЧП.
«Сейчас три поезда дальнего следования, которые прибыли утром в республику, со станции Владиславовка передислоцированы на станцию Айвазовское в Феодосии. Порядка 34 единиц автобусов выдвинулось с разных районов, чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд отдыхающих к месту назначения. До 14.00 еще три единицы поездов дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку. Они будут прибывать на станцию Владиславовка, мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», – сказал он.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
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В Крыму отреагировали на планы Киева «ударить по мосту»
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Депутат Госдумы Дмитрий Белик увидел в заявлении Украины о намерении нанести удар по Крымскому мосту симптомы белой горячки, а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Киева безумием.
«Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры», – цитирует РИА «Новости» Белика.
По его словам, заявление Гончаренко напоминает разговор душевнобольных пациентов из повести «Палата № 6».
«Крымский мост – это стратегический объект, который защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, в том числе радиолокационными», – напомнил депутат.
Белик подчеркнул, что в сторону моста можно выстрелить в теории, но попасть настолько маловероятно, что даже самые ярые антироссийские эксперты не верят в успех этого «безнадежного дела».
Согласен с Беликом и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту.
«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом», – заявил Гемпель.
Он напомнил, что российская армия и флот в состоянии обеспечить защиту Крымского моста и безопасность полуострова.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
Политолог Андрей Кортунов прокомментировал газете ВЗГЛЯД переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста.
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Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
«Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
В прошлом году саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киев уже несколько лет обманывает ООН, заявляя о так называемой агрессии с российской стороны в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной и другими блокадами.
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Аксенов назвал ложью информацию о «бегстве» людей из Крыма
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Информация о бегстве людей из Крыма является ложной, угроз полуострову с украинской стороны нет, сообщил в эфире канала «Россия 24» глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«С точки зрения того, что из Крыма бегут – это ложь полная. Что кто-то опасается – конечно. <...> При том, что подавляющее большинство россиян поддерживают наши вооруженные силы, наших ребят, которые героическую работу ведут, территории освобождая от националистов, поддерживают президента, тревога все равно есть. Люди боятся, за близких и родных переживают, для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым», – сказал Аксенов, передает ТАСС.
Глава Крыма отметил, что Министерством обороны по поручению президента в Крыму приняты исчерпывающие меры.
Ряд проукраинских телеграм-каналов ранее распространили фотографии автомобильных пробок, сопровождая их комментариями, что якобы туристы и жители уезжают с полуострова.
Напомним, в Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа введен высокий уровень террористической опасности.
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При детонации боеприпасов под Джанкоем пострадали два крымчанина
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Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило», – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов добавил, что детонация боеприпасов при этом продолжается. «Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация», – отметил он.
Как рассказал глава Крыма, из-за ЧП на площадке хранения боеприпасов людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии, экстренные службы. На месте также находятся заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Сергеевна Федоренко, администрация поселения, сотрудники МЧС, военные», – заключил Аксенов.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
Границы режима ЧС в Крыму расширили после взрывов в Джанкое
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Зона действия режима ЧС, введенного после инцидента на военном аэродроме в поселке Новофедоровка, расширена из-за происшествия на севере полуострова, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофедоровке», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что количество эвакуированных из-за детонации боеприпасов в Джанкое выросло до 3 тыс. человек.
По данным Минобороны, произошло возгорание и детонация боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. Ведомство назвало произошедшее диверсией.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
9 августа на территории аэродрома Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму, сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В Минобороны РФ уточнили, что авиационная техника не была повреждена. В результате инцидента один человек погиб, еще 14 получили травмы. Более 60 многоквартирных домов повреждены.
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«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа
«Желтый» уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города.
«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18.00 29 августа 2022 года», – приводит сообщение правительства города РИА «Новости».
«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля, когда беспилотник атаковал штаб Черноморского флота.
В Крыму раскопали оставленный из-за катаклизма город
Древние крепостные стены, керамическую мастерскую, зернохранилище и ряд артефактов Боспорского царства обнаружили при раскопках под Керчью студенты и выпускники НИУ Белгородского государственного университета.
Археологические находки обнаружили «при изучении античного памятника «Полянка» на Караларском побережье в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции. Так, была раскопана часть уличной вымостки и помещение, примыкавшее к оборонительной стене поселения. Город, существовавший до V века, как полагают историки, принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство, передает РИА «Новости».
По словам руководителя архелогического отряда Елены Семичевой, наиболее интересный материал – найденная рядом с озером Чокрак массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра.
«Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда», – перечислила Семичева.
Также в этом году белгородские археологи продолжили работы на памятнике Золотое Восточное, где изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. Находки подтвердили датировку поселения III-II веками до нашей эры, сообщили ученые. Среди находок преобладают фрагменты «мегарских» чаш, амфор и другой посуды, а также кости животных. Были найдены стеклянные и янтарные бусы. Всего в ходе раскопок было исследовано 175 квадратных метров памятника.
«Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу», – сообщил руководитель археологического отряда «Фратрия», доцент НИУ «БелГУ» Сергей Прокопенко.
Из других интересных находок ученые отметили зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника. Хранилище грушевидной формы и глубиной 1,8 метра, по словам археологов, оказалось пустым.
«Наше исследование подтвердило, что в середине I века до нашей эры в изученном районе Азовского побережья стояло укрепленное поселение, которое возникло на месте более раннего памятника. В первые века нашей эры жители покинули это место, вероятно, из-за катаклизма», – отметила Елена Семичева.
Ранее в Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи. Древнее поселение XIV века обнаружено и раскопано при строительстве водовода в восточной части Крымского полуострова.
Аксенов заявил о 3 тыс. эвакуированных после ЧП в Крыму
Количество эвакуированных из-за детонации боеприпасов на Крымском полуострове выросло до 3 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Также в результате ЧП сгорели несколько домов, заявил глава республики, передает ТАСС.
«Дома поврежденные есть, уже было видно. Есть и сгоревшие несколько домов. Сейчас, когда подъезжали непосредственно к складам, где тление идет, видели, что ряд частных домов загорелись. Сейчас не пускаем людей в зону оцепления, чтобы не рисковать жизнями. Сразу [после того], как детонация прекратится, приступит к работе комиссия», – уточнил он.
Аксенов пояснил, что массового складирования боеприпасов на месте ЧП в Крыму нет, детонации единичны.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. Ведомство назвало произошедшее диверсией.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
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