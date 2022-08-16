Минобороны заключило контракт по производству ракет «Оникс» с НПОМ

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минобороны заключило контракт по производству ракет «Оникс» с НПОМ
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Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» получило государственный контракт по производству ракет «Оникс» на форуме «Армия-2022».
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку унифицированных противокорабельных самонаводящихся крылатых ракет комплекса «Оникс», – объявил диктор на церемонии, передает ТАСС.
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко вручил контракт гендиректору ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения» Александру Леонову.
Напомним, ракеты «Оникс» были задействованы в ходе специальной военной операции России на Украине. В апреле штаб группировки украинских войск был уничтожен ударами «Ониксов».
Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Ранее постпред при ООН указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС.
Власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская атомная электростанция.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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Разработчик нашел способ сделать подлодку «Арктур» более скрытной
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения «Арктур» станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин».
«Рубин» показал на выставке «Армия-2022» свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ «Арктур».
«Новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца», – сообщил источник РИА «Новости».
Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.
«Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения «Арктура» – высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях», – заключил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представит морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р».
Модернизированная СПРН заступила на опытно-боевое дежурство
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Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заступила на опытно-боевое дежурство, заявил главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», – приводит слова главного конструктора СПРН ТАСС.
По словам Боева, в настоящее время, согласно утвержденному графику, идет модернизация уже существующих объектов СПРН, речь идет о станциях «Воронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию.
В феврале в Минобороны рассказали о планах по обновлению Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Вооруженных сил России. В августе прошлого года гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщал, что радиолокационные станции «Воронеж» российской СПРН планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
Российская СПРН на данный момент состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
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Мантуров рассказал о ситуации с комплектующими в ОПК в условиях санкций
Россия обладает достаточным запасом комплектующих для обеспечения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период адаптации к санкциям, но есть «определенное напряжение» по некоторым компонентам, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается наших предприятий и выполнения задач для Министерства обороны России, то, конечно, есть определенное напряжение по определенной комплектации, компонентам. Но, во-первых, есть уже и достаточный запас на промежуточный период времени для адаптации, и мы тоже на месте не стоим, а работаем активно для того, чтобы обеспечить своевременность производства тех компонентов, которые нужны для конечной продукции», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура решила провести широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также оценит работу дочерних предприятий Роскосмоса.
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Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира
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«Армия-2022» показывает, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя начало работы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Участие в официальной церемонии открытия принял Владимир Путин.
«Процесс перехода от однополярной к многополярной архитектуре мира продолжается, – об этом говорят подписанные на форуме контракты и в целом интерес к нашему оружию, проявленный странами Ближнего Востока, Азии, Южной Америки. Об интересе к нашим разработкам лично мне говорили несколько иностранных делегаций. Всего в этой выставке участвуют более 70 стран. Великолепные разработки показывают китайские, индийские, иранские стенды и многие другие», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Здесь особенно очевидно, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – добавил собеседник. По его мнению, перспективные мировые державы не готовы следовать в фарватере вашингтонской политики.
«Хочу отметить тезис, прозвучавший в речи президента на открытии форума, – о непосредственной связи наших новейших вооружений с укреплением суверенитета России. Я лично прошел по выставке и видел своими глазами то, о чем говорил Путин: разнообразные боевые системы, работающие с использованием искусственного интеллекта, беспилотная бронетехника, новейшие средства поражения и так далее», – перечислил сенатор. «Кстати, именно нынешний глава государства сыграл главную роль в возрождении нашего оборонно-промышленного комплекса после развала 1990-х», – добавил Долгов.
Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, такие союзники нашей страны «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», – подчеркнул глава государства.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – добавил он.
Путин отметил, что проведение в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса также имеет большое общественно-политическое значение. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».
«Путин абсолютно прав в том, что Россия на сегодня не просто стала полностью независимой страной, но и служит ориентиром для всех по-настоящему суверенных государств мира. Кроме того, наша страна – один из мировых ориентиров того, как государство должно сохранять историческую память, – подчеркивает Долгов. – Мы не дадим возникнуть у нас тому, что происходит сегодня в Прибалтике, Польше, где историю Второй мировой войны переписывают под давлением центров НАТО – Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно Путин сегодня указал: сохранение исторический памяти – это наша ответственность как перед предками, так и перед потомками».
Шойгу: Агрессивный характер НАТО перестали скрывать
НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование», – передает РИА «Новости» слова министра обороны России.
Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.
По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок.
«Логика здесь проста и ультимативна. Либо кандидат в «демократические партнеры» альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на «правильную сторону истории». Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления», – сказал Шойгу.
По его словам, специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира.
«Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира», – сказал глава российского военного ведомства.
По мнению министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие – пренебрегают ими.
Шойгу подчеркнул, что система глобальной безопасности радикально меняется.
«Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом», – сказал он.
Министр обороны России отметил также, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны.
«В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса (НАТО) приобрела максимально агрессивную антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе», – сказал Шойгу.
Министр добавил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
Ранее издание Washington Post сообщило, что власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары. Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки «Абрамс».
Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».
Подписан контракт на поставку Турции второго полка С-400
Контракт на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022».
«Хочу отметить, что соответствующий контрактный документ уже подписан. Он в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. <...> ЗРС С-400 «Триумф» является уникальной системой. И я могу с полной уверенностью заявить, что нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ могла бы приблизиться к ЗРС С-400 «Триумф», – передает ТАСС ответ Шугаева на вопрос о сроках подписания контракта по поставкам Турции второго полка С-400.
Шугаев также отметил, что в настоящее время идет практическая реализация указанного контракта.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары развивается в рамках договоренностей.
«Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. Тем не менее ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе», – сказал он.
Шугаев отметил также, что Россия осуществляет поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии по согласованному сторонами графику.
«Поставка осуществляется по согласованному сторонами графику в соответствии с контрактными обязательствами», – отметил Шугаев, отвечая на вопрос о том, как идет выполнение контракта по поставкам ЗРС С-400 в Индию.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Шойгу потребовал пересмотреть подход к обороне России на фоне вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет.
«Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки», – сказал Шойгу.
Он также заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
Мьянма заинтересовалась российским вооружением для кораблей
Военные Мьянмы заинтересованы в оснащении своих фрегатов российскими ЗРК «Штиль-1», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Мьянма заинтересована в оснащении фрегата национальных Военно-морских сил таким российским вооружением, как ЗРК «Штиль-1», ЗАК (зенитные артиллерийские комплексы) «Пальма» и артиллерийской установкой АК-630», – цитирует Шугаева ТАСС.
В начале августа Мьянму посетил глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр во время посещения страны подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.
Выставка захваченной у украинских националистов техники открылась в парке «Патриот»
В парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны.
Сейчас выставка доступна для посещения делегаций, а для широкого круга посетителей начнет работу после 20 августа. Всего представлено более 450 экспонатов, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными.
Ранее Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой.
Шойгу заявил о вбросах для отвлечения внимания от военной биопрограммы США на Украине
Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны.
«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», – сказал Шойгу.
Он отметил также, что необходимость применять ядерное орудие на Украине, чтобы достичь целей спецоперации, отсутствует.
«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей», – заявил Шойгу.
По словам министра, главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», – добавил он.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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