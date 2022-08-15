Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

Виталий Кличко заявил, что представитель офиса президента Украины угрожал ему лишением гражданства. Поводом для этого якобы стала подпись Кличко под открытым письмом президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.

По данным офиса президента, у Кличко есть еще и паспорт Германии, а двойное гражданство законодательство Украины не допускает. «После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», – рассказал мэр Киева в интервью украинскому изданию «Бабель», уточнив, что данный разговор состоялся с представителями офиса Зеленского.

«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», – передает ТАСС слова Кличко.

По данным украинских СМИ, более сотни предпринимателей, политических и общественных деятелей подписали открытое письмо на имя Зеленского с просьбой пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

В настоящий момент украинское законодательство разрешает одно гражданство, но механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан – другие не признает.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.