NYT: Сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад

Сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возмущает западные страны, сообщил колумнист американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», – приводит сообщение РИА «Новости».

По мнению автора, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Журналист напоминает, что Турция отказалась поддержать западные санкции и изучает возможность работы с российскими банками, попавшими под ограничения, а также с готовностью принимает платежи по российским кредитным картам. Кроме того, Анкара получает доступ к дешевой энергии и прибыль от сделок с российскими компаниями. Особенно важно для Эрдогана и согласие России на его действия по подавлению курдского сепаратизма в Сирии, где Москва поддерживает правительство Башара Асада, добавил Эрлангер.

Тем не менее Эрдоган испытывает политические трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, напоминает автор.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — заключил он.

В четверг в Турции заявили, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.

Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.