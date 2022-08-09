|
|
СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.
Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.
Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».
Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата России в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
|
|
Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.
В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.
Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.
Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».
СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр, не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляются в Инчхон, Республика Корея, и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана
|
|
Отход от доллара снижает риски для обеих сторон, а попытки Анкары стать посредником между Россией и Украиной в конечном итоге могут привести к результату, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне в Сочи.
«Итоги переговоров Путина и Эрдогана были предсказуемы. Удалось договориться о продолжении активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях, речь идет в том числе об атомной электростанции, которую строит Россия. Конечно, говорили и об углеводородах, «Турецком потоке». Турция становится хабом для транзита российского газа и нефти», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. По их итогам Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях и назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
Российско-турецкие экономические отношения характеризуются хорошей динамикой, их структура меняется, происходит постепенный отход от доллара, что снижает риски для обеих стран от вторичных санкций при использовании западных платежных систем, добавляет собеседник.
«Уход от доллара – это то, чего ждали и что напрашивалось. Это хороший сигнал бизнесу с той и с другой стороны. Несмотря на геополитические осложнения, эти отношения будут развиваться и дальше», – подчеркнул политолог.
Не менее важным было обсуждение региональных вопросов, здесь позиции Москвы и Анкары могут расходиться по некоторым позициям, требующих отдельного согласования. «Это более сложная тематика, и позиции стран не во всем совпадают, иногда даже противостоят друг другу. Обсуждали
еще раз Сирию, потому что есть Идлиб, курдские регионы, где Россия и Турция в каком-то смысле могут столкнуться. Возможно, лидеры обсуждали ливийское досье. Ситуация в Ливии вроде бы несколько стабилизировалась, но возможны некоторые сюрпризы. Не исключено, что был затронут вопрос о Южном Кавказе, потому что есть идея создания формата «3+3». Это и вопросы строительства транспортных коридоров, которые объединили бы Турцию, Закавказье и РФ», – добавил Кортунов.
Встреча, которая длилась более четырех часов, не могла обойти украинский вопрос. По мнению эксперта, Эрдоган на волне успеха после заключения соглашения по вывозу украинского зерна «хотел бы сыграть более активную роль в широких вопросах политического урегулирования украинского конфликта».
«Здесь вряд ли могло бы произойти что-то серьезное, трудно было ожидать прорыва, потому что проукраинская позиция Турции всем известна. Поддержка одной из сторон конфликта обычно не позволяет выступить в качестве посредника. Но Эрдоган предлагал свои услуги. В частности, при определенных обстоятельствах Стамбул может стать местом встречи двух делегаций, а на каком-то этапе – российско-украинской встречи на высшем уровне. Но в содержательном плане здесь трудно рассчитывать, что Турция сможет сыграть решающую роль», – подытожил гендиректор Российского совета по международным делам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
|
|
Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция назвала условие одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в воскресенье, что его страна не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», – передает ТАСС слова министра в эфире телеканала «Акит-ТВ».
Он также сообщил, что в Анкаре пока не получили от Швеции и Финляндии ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Запад обеспокоен углублением российско-турецкого партнерства
Страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества, сообщает Finantial Times.
«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», – сказал один из собеседников FT, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что Вашингтон обещал ввести вторичные санкции против помогающих Москве стран. Однако все источники, кроме одного, усомнились в возможности реализовать подобные меры в отношении Анкары, говорится в статье.
Введение рестрикций против Турции возможно только в случае «слишком близкого» сближения ее с Россией, заключает FT.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
|
|
Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».
Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.
«Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.
«Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.
«У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.
Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.
Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
|
|
Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.
В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.
Россия и Турция приготовились перейти на полное использование нацвалют в торговле
Рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, пишет турецкая газета Milliyet.
«После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.
Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Турции разозлились на Запад из-за санкционной политики против России
Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству.
«Углубление отношений Эрдогана и Путина вызывает разочарование и зависть Европы! Ее угрозы дешевыми санкциями уже смешат», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Вы устраивали беспорядки в Ираке, Афганистане, Палестине. <…> Утоните в своем беспокойстве. Запад, теперь мы с Россией!» – добавил еще один пользователь.
«Турция может получить пользу только от отношений с Россией. Мы не доверяем ЕС», – выразил мнение другой комментатор.
«Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно», – посчитал участник дискуссии.
«Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад – главный враг для всего человечества», – заключили читатели.
Ранее издание Finantial Times сообщило, что страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Путин: Железнодорожная отрасль России будет развиваться несмотря на трудности
Железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста, она будет развиваться несмотря на трудности, в том числе будет наращиваться пропускная способность магистралей, сказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.
«Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», – передает РИА «Новости» его слова.
Глава государства добавил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.
«Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу», – подчеркнул он.
Также Путин отметил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, – это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Подвигом, по словам Путина, является возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях.
«От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России - отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей», – заключил президент.
Напомним, день железнодорожника – профессиональный праздник, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли. В Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии по традиции празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.
Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.
Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.
Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».
Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Кадырова
Тема участия подразделений из Чечни в специальной военной операции (СВО) на Украине затрагивалась на встрече президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось, но главным образом [на повестке] были вопросы социально-экономического развития республики», – цитирует ТАСС Пескова.
Напомним, Путин и Кадыров провели рабочую встречу в Сочи после переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган напомнил Финляндии и Швеции об условиях вступления в НАТО
Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Мы четко обозначили нашу позицию на саммите НАТО в Мадриде. Членство в НАТО стран, на улицах которых свободно разгуливают члены Рабочей партии Курдистана [РПК], наносит вред ценностям альянса. В отношении Финляндии и Швеции мы придерживаемся четкой и решительной позиции. Пока они не сдержат слово, Турция не одобрит членство двух стран в НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявлял, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах
|
|
В моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать», заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.
Он призвал уделить особое внимание ситуации в моногородах. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Также в ходе встречи Путин призвал Соколова активнее заниматься газификацией. «Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии Газпрома, – сказал президент.
Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Путин дал ЦБ право устанавливать подсанкционным банкам размер комиссии за перевод валюты
Совет директоров Центробанка получил возможность устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер», – цитирует документ РИА «Новости».
Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.