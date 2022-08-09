СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент

Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.

Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».

Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата России в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.