В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Выявлен особый российский гибрид штаммов коронавируса
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях
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Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Донмез отметил, что все подробности, касающиеся оплаты за поставляемый в Турцию газ в рублях, будут уточнены в ближайшие дни.
«Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены», – передает ТАСС его сообщение.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
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Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.
В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.
Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.
Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».
СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр, не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляются в Инчхон, Республика Корея, и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».
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Молдавия пригрозила Газпрому оставить Приднестровье без российского газа
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Если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну сказал, что Молдавия «никогда не согласится с этим». По его словам, «контракт есть контракт – он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться». Как заявил Спыну, если контракт Газпрома с «Молдовагазом» окажется «разорван, то и Приднестровье останется без газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Вице-премьер Молдавии заверил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но без российских поставок приднестровцам придется справиться с резким ростом цен. «Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену – нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», – сказал Спыну, добавив, что поставки на левый берег Днестра отдельно от правого «невозможны».
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Молдавию уличили в попытке шантажировать Газпром
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«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну пригрозил оставить Приднестровье без газа в случае расторжения контракта с Газпромом.
«Это банальные попытки шантажа со стороны Кишинева. Они уже откровенно показывают, что избрали тактику затягивания, а долг перед Россией, судя по всему, платить не собираются. А он составляет порядка 700 млн долларов», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И понятно, почему до сих пор не проведен аудит, о котором говорит Спыну. Наша страна рассматривает его как некую формальную процедуру, призванную показать, откуда образовалась задолженность. Молдавия же считает это отличным способом заплатить меньше или не платить вовсе», – напомнил он.
Собеседник также добавил, что подписание нового контракта с государством стало возможным только благодаря политической воле Москвы. «Мы не хотели, чтобы люди зимой замерзли. Теперь Молдавия этим манипулирует», – говорит Юшков.
«И нынешние попытки приплести к делу Приднестровье – шантаж политического руководства нашей страны. Россия-то поддерживает ПМР. Но упускается из виду, что остановка снабжения со стороны Кишинева ударит по самой Молдавии», – рассуждает эксперт.
«В Приднестровье есть газовая электростанция, которая питает не только сам регион, но и большую часть Молдавии. В случае перекрытия вентиля без электричества останется огромное число людей. Более того, топливо поступает в Кишинев со стороны Украины, а значит, сначала заходит на территорию Приднестровья. Так что не очень понятна планируемая механика», – подчеркнул собеседник.
«В общем, Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем», – заключил Юшков.
Накануне вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил: если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, потому что Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в прошлый четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
Латвия возобновила импорт российского газа
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро.
Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Данные отчета Газпрома свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 млрд кубометров, а в 2019 году – 1,7 млрд кубометров.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
«Стивен Сигал посетил Донбасс. Он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)», – написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.
В субботу в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией).
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
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Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Болгария задумалась о возобновлении поставок газа из России
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Новое правительство Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
Христов заявил, что новый кабмин – «правительство технократов», поэтому изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», если поставок от этих «альтернативных поставщиков» окажется «недостаточно», передает РИА «Новости» со ссылкой на bTV.
На фоне энергетического кризиса «Булгаргаз» внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%. Глава комиссии Иван Иванов заявил телеканалу БНТ, что компания после прекращения поставок покупала его у посредников, а затем перепродавала с 20-процентной наценкой.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Пушков призвал реализовать стремления Болгарии к зиме без российского газа
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова о том, что новое правительство республики рассматривает возможность возобновления поставок российского газа.
«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, – провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Христов ранее заявил, что изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой».
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Глава Запорожской области призвал ударить по Киеву после атаки ВСУ по АЭС
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Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.
«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.
В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал об инициативе создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР – объединение, способное противостоять западной экспансии.
«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», – передает РИА «Новости» его слова.
Политик отметил, что создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США.
«После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты. Создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Одним из примеров тому нынешняя Украина», – подчеркнул депутат.
Также парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.
«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», – сказал он.
Кроме того, Шеремет добавил, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.
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Молдавия подписала контракт об аудите долга перед Газпромом
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Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, проверка будет завершена до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
«Агентство публичной собственности подписало договор о приобретении услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед Газпромом и «Факторинг-Финанс» с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», – написал он в своем Telegram-канале.
Спыну уточнил, что обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.
По его словам, контракт был заключен процедурой прямых переговоров в соответствии с положением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022.
Ранее глава компании Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В министерстве ВС Франции выразили сожаление об отказе россиянам в доступе в Венсенский замок
Министерство Вооруженных сил Франции сожалеет о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок, расположенный на юго-восточной окраине Парижа, заявили в кабинете министра ВС Франции Себастьена Лекорню.
В министерстве отметили, что туристические объекты, находящиеся в ведении военного ведомства (Дом инвалидов, Венсенский замок, Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже и др.), «продолжают оставаться открытыми для российских туристов».
«Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что россияне больше не смогут попасть в Венсенский замок на юго-востоке Парижа, такое решение приняли французские власти.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
Между тем с 1 апреля Франция сняла ограничения для получения туристических виз россиянами.
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