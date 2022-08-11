В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях

Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Донмез отметил, что все подробности, касающиеся оплаты за поставляемый в Турцию газ в рублях, будут уточнены в ближайшие дни.

«Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены», – передает ТАСС его сообщение.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.

Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.

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