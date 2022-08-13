После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС отключена одна турбина

Гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище, появилась угроза возгорания, сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», – отметил Зеленский.

Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской гидроэлектростанции в результате украинских обстрелов, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской АЭС.

«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», – заявил замдиректора станции.

Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.

До этого ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС в конце июля.