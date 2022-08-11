В США предложили «деколонизировать Россию»

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 20:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Здание МЧС рядом с ЗАЭС получило сильные повреждения
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга» и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек.
Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии
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«Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.
«Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.
Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.
«Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.
Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.
На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.
В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.
До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.
В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.
Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ
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Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.
Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.
В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.
Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.
Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Историк назвал реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
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Блинкен предрек «сезон» войн в случае победы России над Украиной
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Если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то мир будет ждать «сезон» войн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что нельзя позволить «большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия». По его словам, если допустить это, то «будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире». Он заявил, что российская спецоперация угрожает основополагающим принципам международной системы и призвал противостоять России, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Напомним, как заявил Блинкен, американские власти рассчитывают, что ситуация на Украине урегулируется дипломатическим путем, но нужно отстаивать суверенитет этой страны. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.
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Twitter временно заблокировал аккаунт МИД на английском из-за цитат Минобороны
Сеть микроблогов Twitter начала блокировать англоязычный аккаунт российского министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В ночь на 5 августа администрация платформы Twitter заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина – публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что такую реакцию вызвал пост с цитатой Минобороны о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению коронавируса.
«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», – заключила представитель ведомства.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа USAID по отлову летучих мышей могла быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
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