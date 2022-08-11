|
11 августа, четверг | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
Разделы
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
Подробности...
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
Подробности...
Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Трудовое Запорожской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ.
В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
|
|
В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о неэффективности американских Javelin на Украине
Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.
Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, сообщает Telegram-канал RT.
Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии
|
|
Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», – передает РИА «Новости» авторское предисловие Балуевского к вышедшей книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Как отметил генерал, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.
«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», – добавил он.
По мнению Балуевского, то же самое можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
«Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», – заверил экс-начальник Генштаба.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов, так как все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны, и разбиралась, насколько правдив недавний отчет Киева об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силовики раскрыли подрывной украинский центр в Херсоне
|
|
В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.
«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко. В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.
Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.
Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове
|
|
Власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых планируют пытать, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Основанием для задержания могут стать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти.
«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», – добавил генерал.
Также генерал сообщил, что в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Это же сделали в Северске и Пивничном. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.
Ранее украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Советский диссидент обвинил Украину в заработке на крови
|
|
Известный советский диссидент Александр Подрабинек в открытом письме Владимиру Зеленскому раскритиковал инициативу украинского президента запретить въезд россиянам в страны Запада.
Подрабинек заявил, что с восхищением наблюдал за приходом Зеленского во власть и за его первыми шагами, его восхитили «открытость, доброжелательность», которые давали надежду на «успешный отрыв Украины от советского наследия». Письмо опубликовано в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, все эти впечатления были «если не разрушены, то подвергнуты сомнению» после интервью Зеленского газете The Washington Post, где тот призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам и отправить в Россию обратно тех, кто там находится.
«Иначе говоря, вы предлагаете Западу опустить «железный занавес» на границах с Россией. Так это ровно то, что на протяжении многих десятилетий отличало СССР от свободного мира», – подчеркнул диссидент.
Он отметил, что Зеленский попрекнул Грецию в зарабатывании денег на российском туризме и «заработке на крови». Подрабинек напомнил, что вся Европа греется газом из России. «И еще не забудьте, что Украина тоже находится в торговых отношениях с Россией, продолжая <...> продавать военному противнику услуги своей газотранспортной системы. Именно через Украину поставляется газ на Запад. Это разве не заработок на крови?» – написал Подрабинек.
Напомним, Зеленский в интервью заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ передислоцировали штаб из Артемовска
Разведка Луганской народной республики отмечает передислокацию штаба украинских военных из Артемовска в Краматорск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Советник главы офиса Зеленского Арестович решил стать президентом Украины
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок.
«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок», – передает РИА «Новости» сообщение украинского телеканала «Пятый».
Как ранее сообщал «Ридус», советник главы офиса президента он будет баллотироваться на пост главы государства в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. «Все говорят про мой безумный рейтинг. Но мой рейтинг – это рейтинг президента, я себя от президента не отделяю… Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно», – заявил Арестович.
«Боевой дух» Арестовича до этого отметили в Кремле, комментируя его слова о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разведка ЛНР уличила ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников
|
|
Бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром (ДНР).
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Херсонской области начали возвращаться обратно с Украины
|
|
Выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного. Тем более для беженцев», – цитирует РИА «Новости» Губареву.
По ее словам, проще жить на родной земле с нормальным соцпакетом и иметь перспективы. «Да, есть определенный минус, что может быть «прилет» или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с «лепестками» в Донецке. Но уж извините – это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса», – подчеркнула она.
Губарева заметила, что украинская пропаганда включена на полную мощность и ежедневно вещает о «зверствах», происходящих на освобожденных территориях. Однако она не может повлиять на общение людей между собой.
Она также отметила, что у людей есть выбор: вернуться, получить гражданство РФ, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться жить без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплаты – минимум.
«Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы», – подчеркнула Губарева.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители поселений региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.
Также CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о наличии у Киева ракет повышенной дальности к HIMARS
Заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.
«Удары наносятся различными системами – HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине», – сказал Басурин журналистам, передает РИА «Новости».
Басурин в июле предполагал, что поставки ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя в Вашингтоне заявляли, что поставляемые снаряды не будут иметь дальность больше 80 км.
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ПВО отразила атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
|
|
Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в эфире Первого канала Рогов заявил, что Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. «В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», – передает ТАСС его слова.
С конца прошлой недели ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев обвиняет в обстрелах российских военных, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными.
Эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин полагает, что угрозы Украины атаковать линии электропередач находятся в логике «не доставайся ты никому».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о существенных успехах союзных сил в Соледаре
|
|
Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».
При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
СМИ: Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу
Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% ее задолженности по внешним обязательствам, согласились заморозить выплаты до 2024 года, сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на украинское министерство финансов.
«В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг», – приводит документ ТАСС.
Общий объем внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Замораживание платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть выплачены для обслуживания долга до 2024 года.
По информации агентства, дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов в месяц.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников производителя РСЗО HIMARS
Российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит РСЗО HIMARS.
«До вчерашнего дня они говорили – все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» – приводит РИА «Новости» сообщение группировки.
Пост сопровождается видео, на котором показана таблица с данными сотен сотрудников оборонного гиганта – имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|