В Кремле назвали способ нарастить объемы поставок по «Северному потоку»

Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один – почему это не сделали сразу», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.

В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.

Газета ВЗГЛЯД оценила шансы на возобновление работы трубы на полную мощность.

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