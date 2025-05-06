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Шольц выступил с прощальной речью
Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.
«Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство!» – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.
Шольц подчеркнул, что Мерцу и его правительству предстоит столкнуться с «трудными часами», и выразил надежду, что будущие встречи придадут Мерцу силы и уверенность.
Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок также опубликовала в соцсетях собственное прощальное видео.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.