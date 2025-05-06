Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ
Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии
Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.
Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.
Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.
Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.