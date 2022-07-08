В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации

Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России – из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета, передает РИА «Новости». Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники «обогатились» на более чем 12,7 млн рублей.

Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», – рассказала Волк.

Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. «При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт», – подытожила она.

Расследование дела продолжается.

Ранее руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, что мошенники притворяются беженцами с территории Донбасса и просят материальную помощь у россиян.