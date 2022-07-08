Депутат: Общество должно демонстрировать свою поддержку армии

«У думской оппозиции было искушение поиграть на временных трудностях, но она поддались этому искушению в минимальной мере, то есть сильно не спекулировала. Путин напомнил об этом и еще раз призвал всех к сплоченности, потому что мы все сидим в одной лодке, Россия у нас одна», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги встречи президента с лидерами парламентских фракций.

«Путин поблагодарил парламент за хорошую работу, за сотрудничество с правительством и за то, что депутаты вовремя принимают антисанкционные законы», – отмечает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев.

По мнению депутата, из выступления президента следует, что сегодня не только разным парламентским фракциям и партиям, но и средствам массовой информации, и обществу в целом нужно всячески демонстрировать свою поддержку армии – тем, кто выполняет свой воинский долг. «Должно укрепляться единение с Вооруженными силами – с нашими лучшими людьми, которые сейчас на Украине».

Матвейчев особо отметил слова президента о причинах начала спецоперации на Украине. «Спецоперация была вынужденной. Вина за ее начало лежит полностью на Западе, который спровоцировал к этому. Путин в своем выступлении пожалел Украину, которая борется до последнего украинца, но подчеркнул: операция будет доведена до конца. Армия у нас сильная, все задачи будут выполнены, и чем позже Киев начнет договариваться о мире, тем труднее это будет для него», – отметил депутат.

Также важными были слова Путина о том, что с началом спецоперации закончился прежний миропорядок, добавил собеседник. «Прежний миропорядок был связан с диктатом одной тоталитарной по сути дела страны. После 24 февраля мы по факту уже живем в многополярном мире и поэтому нас поддерживает огромное количество людей во всем мире, – людей, недовольных этой прежней диктатурой», – указал эксперт.

В то же время в беседе президента и депутатов затрагивались и сугубо мирные, внутрироссийские темы, напомнил Матвейчев. «Важным стало также обсуждение демографического положения в стране. Тема очень непростая и болезненная для нас. По итогам разговора стало ясно, что задача сбережения и преумножения населения России становится все более актуальной», – подчеркнул депутат.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что базовым смыслом речи президента перед парламентариями стала консолидация – консолидация разных партий вокруг ценностей патриотизма, консолидация общества в условиях военной операции и санкционного давления, консолидация мировых игроков, стремящихся к суверенитету, – против доктрины и практики однополярного мира. «Формально Путин адресует разным аудиториям разные послания. Но при более пристальном взгляде – они объединены единым смыслом: необходим поиск общих ценностей на основе традиций», – полагает Орлов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин встретился с руководством Госдумы и лидерами фракций. Глава государства напомнил: пока страна живет мирной жизнью, российские военные на Украине «пашут под пулями». «Я к вам обращаюсь как к депутатам: нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата», – сказал президент.

По мнению Путина, операция на Украине ведет к укреплению суверенитета России. «Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России», – напомнил президент. При этом западные страны по сути проиграли уже с момента начала спецоперации, отметил президент, добавив, что «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».