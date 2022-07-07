В Британии возмутились размером пенсии Джонсона

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов, сообщила газета Independent.

Согласно акту о пенсиях министерских и других сотрудников от 1991 года, члены парламента, уходящие в отставку, получают до 25% от их годовой заработной платы, отмечается в статье.

Это правило применяется независимо от причин и обстоятельств отставки, и выплаты получат даже министры, которые были назначены Джонсоном на должность всего лишь два дня назад, передает РИА «Новости».

Министры в правительстве зарабатывают от 22 до 67 тыс. фунтов стерлингов поверх их зарплаты, получаемой в качестве членов парламента, сам Джонсон получает дополнительные 75 тысяч, сообщает Independent.

Таким образом, Риши Сунак и Саджид Джавид, бывшие министры финансов и здравоохранения соответственно, подавшие в отставку два дня назад, могут получить около 17 тыс. фунтов стерлингов.

Сам Джонсон получит около 19 тыс. фунтов стерлингов, говорится в статье.

Такие цифры возмутили британцев, потому что в случае отставки чиновники не остаются без работы, а просто возвращаются к роли рядовых членов парламента, где получают стандартную зарплату в более чем 84 тыс. фунтов, отмечает газета. Оппозиция призывает Джонсона отказаться от выплат.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.