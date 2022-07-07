В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону

Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.

После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.

Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.

При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.

Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).

В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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