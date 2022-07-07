Анонсировано обращение Джонсона к гражданам Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит в четверг с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

«Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня. То есть Борис Джонсон выступит с заявлением. Для него это кончено», – передает РИА «Новости» сообщение журналистки.

По информации газеты Guardian, Джонсон хочет «остаться на занимаемом посту до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори», который должен состояться в конце сентября или начале октября этого года.

Ранее стало известно, что Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы.

Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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