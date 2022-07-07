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Анонсировано обращение Джонсона к гражданам Британии
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит в четверг с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.
«Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня. То есть Борис Джонсон выступит с заявлением. Для него это кончено», – передает РИА «Новости» сообщение журналистки.
По информации газеты Guardian, Джонсон хочет «остаться на занимаемом посту до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори», который должен состояться в конце сентября или начале октября этого года.
Ранее стало известно, что Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы.
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
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Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии
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Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.
Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.
Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж
Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.
Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».
По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.
Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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В ДНР подтвердили обжалование британцем Эслином смертного приговора
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Британский наемник Эйден Эслин действительно подавал кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики, сообщили в Верховном суде ДНР.
«Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осужденного Эслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания», – цитирует сообщение ВС ДНР ТАСС.
Ранее адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эйдена обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Захарова: Британским министрам привычнее призывать к смене глав других стран, чем своей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что британские министры привыкли добиваться смены глав других стран, в своей же они к таким же методам не прибегают.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа», – написала она в среду в своем Telegram-канале.
Позже Захарова задала в своем Telegram-канале еще один вопрос, касающийся главы британского правительства: «Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?»
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Джонсон назвал возможные причины ухода с поста премьера
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В ходе выступления Джонсона в парламенте ему наряду с другими вопросами задали вопрос, при каких обстоятельствах он бы ушел в отставку. «Конечно, если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали... то я бы ушел», – заявил Джонсон в парламенте, сообщает РИА «Новости».
Еще одним обстоятельством, при котором он мог бы уйти в отставку, Джонсон назвал отказ министров «помогать украинскому народу».
«Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат, – это продолжать работу. Это я и собираюсь делать», – добавил Джонсон.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Британские тори не будут отстранять Джонсона от руководства партией до понедельника
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Комитет британской Консервативной партии (тори) в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако на сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку
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Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, выразив желание принять участие в еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.
«Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что – и мне больно говорить это – для премьер-министра пришло время уйти», – приводит ТАСС слова генпрокурора Англии и Уэльса, сказанные Брейвермен в эфире телеканала ITV.
Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор Англии и Уэльса сказала: «Буду честна с вами, Роберт, – я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя». С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Площадью ЛНР решили назвать территорию у посольства Британии в Москве
Жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», – говорится на сайте мэра Москвы.
Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (этот вариант набрал 18,73% голосов).
«Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе», – говорится в заявлении.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Однопартийцы Джонсона выразили недоверие премьеру на фоне нового скандала
Несколько депутатов от правящей Консервативной партии выразили недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне очередного скандала.
Парламентарии Ли Андерсон, Крис Скидмор и Роберт Халфон в распространенных заявлениях выступили c критикой в адрес главы правительства, сообщает ТАСС.
«Я больше не испытываю доверия к премьер-министру в вопросе руководства им Консервативной партией. Премьер-министр дал ясно понять, что не будет меняться. Раз так, то настало время сменить премьер-министра», – указал Скидмор.
Халфон также обозначил готовность голосовать против Джонсона в случае проведения повторной процедуры по вотуму доверия премьеру.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Защита Эйдена попросила исключить из обвинения ряд статьей ради отмены казни
Адвокаты британского наемника Аслина Эйдена, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований, обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР, сообщил адвокат Павел Косован.
«Мы просим отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР от 9 июня 2022 года в части осуждения Аслина Эйдена по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц») и ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и прекратить дело в данной части в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.