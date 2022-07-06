Минюст утвердил новые правила распорядка в СИЗО и колониях

Новые правила внутреннего распорядка СИЗО, исправительных колоний и исправительных центров ФСИН утверждены Минюстом, сообщили в пресс-службе министерства.

У беременных и женщинах с малолетними детьми в колониях и СИЗО появится возможность принимать душ ежедневно, такая же возможность появится у инвалидов I и II групп, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также нововведение предлагает обеспечить приватность при пользовании санузлами.

Кроме того, улучшены меры по оказанию медицинской помощи. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут узнавать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией, получать выписки из медицинских документов, а также приобретать лекарственные препараты и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.

Предлагается расширить перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе и хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать. Планируется добавить в перечень гражданскую одежду, электронные книги, биологически активные добавки и т.д.

Приказ предусматривает возможность внедрения информационных терминалов в колониях и СИЗО для доступа подозреваемых, осужденных и обвиняемых к правовой и справочной информации.

Планируется расширить перечень платных услуг, в том числе медицинских от частных медицинских организаций.

Отмечается, что изменения правил разработаны в рамках реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года совместно со ФСИН и с участием представителей Генпрокуратуры, СПЧ, Общественной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека в России и уполномоченного по правам ребенка.