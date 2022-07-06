В Кремле выразили надежду на решение проблем с поставками на Шпицберген

Россия надеется решить проблему с поставками грузов на Шпицберген через диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него уточнили, поддерживает ли Москва денонсацию договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

«Надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему», – передает ответ Пескова ТАСС.

Он отметил, что официальная позиция по вопросу денонсации договора пока не сформирована.

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая», – сказал представитель Кремля.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о невозможности денонсации договора России с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против России односторонние экономические санкции.

Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.