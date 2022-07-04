Организаторы назвали тематические площадки «Российской креативной недели»

Третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького, это ключевое событие в сфере креативных индустрий, в пространстве Форума будут работать 8 тематических площадок, на которых соберутся представители 14 креативных отраслей.

В пространстве Форума будут работать площадки: IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр; кино и телевидение; новые медиа, маркетинг и коммуникации; музыка и саунд-дизайн; образование в креативных индустриях; издательское дело и журналистика; архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство; спецпроекты (молодежная площадка).

Впервые на «Российской креативной неделе» будет работать отдельный павильон Красноярского края – регионального стратегического партнера форума. Поддержкой и продвижением креативного бизнеса в Красноярском крае занимается Сибирский институт развития креативных индустрий. Гостям презентуют креативные индустрии региона и перспективы их развития. А уже в октябре Красноярский край будет принимать Форум у себя в гостях на второй «Российской креативной неделе – Сибирь». Соглашение об этом событии между оргкомитетом «Российской креативной недели» и правительством Красноярского края будет подписано в рамках RCW в Парке Горького, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также в первый раз на форуме предстанет павильон «Место встречи VK»: здесь расскажут о таких индустриях, как IT, компьютерная графика, разработка игр, социальные сети, контент, образование.

Со своим павильоном в Парке Горького, как и предыдущие годы, будет и площадка Москвы – Created in Moscow.

Главы регионов специально приедут в Москву, чтобы принять участие в сессиях Деловой и тематической программ. Среди них: делегации из Калининградской области, Краснодарского края, Республики Саха, ЯНАО, Новгородской области, Тюменской области и других.

В 2022–2023 годах проведение «Российской креативной недели» также запланировано в ряде регионов. В сентябре состоится «Российская креативная неделя. Мода» в Нижнем Новгороде, в октябре – «Российская креативная неделя. Сибирь» в Красноярске, в декабре при поддержке дирекции «Российской креативной недели» пройдет V юбилейный Международный Ремесленный конгресс в Горном Алтае, в 2023 году – «Российская креативная неделя. Образование» в ДФО и «Российская креативная неделя. Дизайн» в Казани

В тематических павильонах пройдут лекции и мастер-классы, шоу-кейсы, паблик-токи, презентации, кастинги, показы кино и анимации, открытые интервью, лекции. Поделятся опытом эксперты флагманов отечественных креативных отраслей: Сбер, ВЭБ.РФ, VK, АО «Национальная Медиа Группа», ZVONKO Group, «Газпром-Медиа Холдинг», ГК «Просвещение», издательская группа «Эксмо-АСТ» и др. Состоятся церемонии награждения премий молодежных и fashion-проектов. Подведут итоги конкурса по документальному кино и запустят заявочную кампанию премии Russian Creative Awards. Помимо этого, состоится медиазавтрак с главными редакторами российских СМИ.

RCW 2022 – это площадка для поиска решений, точек роста, межотраслевых партнерств и открытого диалога с властью для проектирования путей в ситуации санкций и экономического кризиса.