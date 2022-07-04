Эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов

Часть VPN-сервисов может содержать майнеры – программы, предназначенные для добычи криптовалют с устройств клиентов, что создает угрозы для этих устройств, заявил ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.

«Существует опасность, что VPN-сервисы содержат вирусы, которые используют девайсы для майнинга криптовалют. У этого есть свои побочные эффекты: если приложение VPN-сервиса содержит вирус, который майнит крипту, то при подключении у мобильного устройства будет высокая загрузка CPU, что приведет к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям», – сказал Сергеев в беседе с ТАСС.

Избежать загрузки зараженных вирусами приложений поможет изучение отзывов о них, советует эксперт. Если работа устройства уже начинает смущать, стоит проверить настройки. «Если ваш телефон стал тупить, проверьте в настройках мобильного, какое приложение сильно грузит центральный процессор (CPU), если приложение не должно так сильно нагружать процессор (например, VPN-клиент потребляет 1-2% CPU) – удалите его. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов, там проверяют приложения и блокируют их в случае обнаружения дополнительного зловредного программного обеспечения», – отметил Сергеев.

В целом из-за VPN быстрее происходит выработка ресурса батареи, так как их использование вносит дополнительные накладные расходы на сеть и процессор: большинство VPN-серверов использует шифрование трафика. Кроме того, при использовании VPN трафик идет не от пользователя до мессенджеров и соцсетей, а от VPN-сервера, к которому подключен пользователь, поэтому оператор не может тарифицировать такой трафик.

«Передаваемые данные шифруются, провайдер видит в трафике только обращение от компьютера пользователя к ip VPN-сервера. VPN немного уменьшает скорость, которая зависит от количества промежуточных узлов, через которые проходит трафик, а также незначительно увеличивается объем данных за счет шифрования трафика - при включении VPN расход увеличится на 1-2%», – пояснил собеседник агентства.

При передаче данных по сети информация разбивается на блоки, каждый из которых передается по отдельности. Использование VPN снижает скорость передачи данных не только из-за необходимости шифровать данные, но и из-за появления дополнительных накладных расходов - к каждому пакету с зашифрованными данными добавляется информация, необходимая для корректной работы алгоритма шифрования, рассказал руководитель направления сетевых средств защиты информации ГК Innostage Марат Нурмухаметов.

«Учитывая, что максимальный размер пакета, который передается по сети, не может быть больше определенного размера, добавление информации о шифровании требует уменьшения полезной информации в пакете. В общем случае занимает около 4%. Значит, скорость передачи данных уменьшится примерно на 4%. Но здесь нужно учитывать особенности работы конкретного приложения, например для загрузки страницы веб-браузера это уменьшение будет практически незаметно, а при передаче голоса, где используются пакеты данных меньшего размера, соотношение «полезная информация/информация шифрования» составит уже почти 100% или уменьшение скорости в два раза», – пояснил собеседник.

По словам эксперта, полностью исключить вероятность того, что установленная программа для построения VPN не будет содержать какого-то дополнительного функционала - нельзя. "Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами сможет дать точный ответ. Периодически такими вопросами и исследованиями занимаются компании или отдельные специалисты в области информационной безопасности», – заключил он.