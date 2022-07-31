СМИ: СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка

Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого задержали во Львове и передали СБУ за пост в соцсетях, где он раскритиковал русофобию на Украине, пишет «Страна.ua».

Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский обвинил блогера в «предательстве» и пропаганде «русского мира», пообещав 10 тыс. гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес Городецкого. «В итоге блогера «вычислили» и, по словам Козловского, передали СБУ», – отмечает издание, подчеркнув, что Городецкий находится в «фильтрационном лагере», передает РИА «Новости».

По информации СМИ, Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он записал видео, в котором возмутился тем, что русский язык во Львове называют «языком оккупанта» и призывают на нем не говорить.

«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» – заявил Городецкий в видео.

В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Ранее на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.