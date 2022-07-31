Жертвами ДТП с автобусом во Владимире стали три человека

В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на дороге в микрорайоне Загородный парк во Владимире три человека погибли и десять пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

«В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, восемь из которых пострадали и в настоящее время доставлены в медучреждение для оказания помощи. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира пострадали и доставлены в медучреждение для оказания помощи», – сообщили в пресс-службе ТАСС.

По данным УМВД по Владимирской области, ДТП произошло 30 июля в 21.20 мск на автодороге в микрорайоне Загородный парк. Водитель легкового автомобиля «Фольксваген» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Мерседес», направлявшимся в сторону города Радужного.

На месте находятся сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в понедельник пять человек погибли и десять пострадали в Башкирии в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.