МИД КНДР обвинил США в милитаризации Европы

Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало принятую на саммите НАТО новую стратегическую концепцию, обвинив США в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в плацдарм для сдерживания России и Китая.

«По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения [этой задачи]», – приводит ТАСС комментарий дипломата КНДР, опубликованный ЦТАК.

Как подчеркнул северокорейский дипломат, «из-за безрассудных военных действий США и их сателлитов» в мире сложилась ситуация, «чреватая одновременным возникновением ядерных войн в Европе и АТР». Представитель МИД КНДР также отметил, что утверждения об угрозе со стороны Пхеньяна используются Соединенными Штатами «для установления гегемонии не только в АТР, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия. В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу России несет решение НАТО увеличить военное присутствие альянса на территории сразу нескольких государств Европы, и что могла бы этому противопоставить Москва.

Как отметил замглавы МИД России Александр Грушко, итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам времен холодной войны. Он подчеркнул, что в НАТО сделали заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав ее угрозой альянсу. В российском внешнеполитическом ведомстве также обвинили НАТО в раскручивании новой гонки вооружений. В МИД России предупредили о компенсирующих мерах со стороны России в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу вести себя осторожно, чтобы «ничего себе не прищемить» железным занавесом, который практически уже опускается.

По итогам саммита НАТО 28–30 июня была принята новая стратегическая концепция, которая считается дорожной картой альянса на следующие десять лет. В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом. Среди прочего в концепции содержится и критика ракетно-ядерной программы КНДР и Ирана.

На саммите НАТО в Мадриде лидеры Японии, США и Южной Кореи провели первую за пять лет встречу на высшем уровне. Они договорились тесно сотрудничать в связи с «развивающейся угрозой» со стороны КНДР и выразили озабоченность сообщениями о возможном ядерном испытании. Японский премьер Фумио Кисида заявил, что в таком случае Токио, Сеулу и Вашингтону придется дать совместный ответ, в том числе путем проведения трехсторонних военных учений.

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