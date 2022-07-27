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В ДНР назвали сроки проведения референдума о вхождении в состав России
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Референдум о вступлении в состав России в Донецкой народной республике (ДНР) может пройти в сентябре, заявил глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман.
«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», – сказал Кофман, передает ТАСС.
По его словам, лучше всего проводить такое мероприятие в один день с аналогичным голосованием в Луганской народной республике. Также он заявил о планах создания штаба по проведению референдума.
В Госдуме ранее заявляли, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара
Украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Марочко добавил, что дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.
Ранее разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску
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«Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
«Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.
«Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.
«При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.
Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
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В ЛНР раскрыли планы наступления после зачистки Углегорской ТЭС
Союзные силы ЛНР, ДНР и России после зачистки от украинских силовиков Углегорской ТЭС будут продвигаться в сторону Артемовска, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он указал на то, что буквально каждый клочок земли на Углегорской ТЭС заминирован, везде растяжки и осуществлялось дистанционное минирование.
«Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много. Ну а наши военнослужащие после зачистки данного района выдвинутся дальше в сторону населенного пункта Артемовск», – передает ТАСС слова Марочко.
Он также заявил, что Углегорская ТЭС «имеет ключевую, важную, стратегическую роль». ТЭС обеспечивает энергией множество городов и районов на территории ДНР и за ее пределами. Углегорская ТЭС является самой крупной в Европе.
Ранее сообщалось, что народная милиция республики взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков.
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В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР
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Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса, сообщают СМИ. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
Военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на «ребят с места» сообщил, что ТЭС «освобождена», ее «штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии».
При этом Приходько заявил в Telegram, что «территория станции полностью блокирована», но «пока не зачищена». Также Приходько рассказал, что «Новолуганское на 50% находится под контролем НМ ДНР».
Кроме того, он сообщил, что «по неподтвержденной пока информации, ВСУ отходит от Семигорья». «Если до утра этого не будет сделано в Новолуганском, то ВСУ рискуют попасть в очередное окружение», – говорится в сообщении.
Напомним, в июле Минобороны сообщало о контрбатарейной борьбе и подавлении украинских батарей РСЗО и артиллерийских батарей в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
Союзные силы начали зачистку Углегорской ТЭС
Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», – говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Алчевску
Украинские военные использовали РСЗО HIMARS для обстрела Алчевска, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также обстрелу подвергся Красный Луч.
По Алчевску выпустили пять ракет, передает ТАСС.
До этого шесть ракет из HIMARS выпустили по центру города Красный Луч. В администрации города сообщили, что пострадали трое мирных жителей, один из них находится в реанимации. ударами ВСУ были разрушена гостиница, повреждены семь жилых домов, аптека и городской рынок.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.
В ДНР заявили о двойном назначении аэропорта Мариуполя после восстановления
Аэропорт Мариуполя планируется восстановить в ближайшие три года, он станет военно-гражданским, заявил зампред правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев.
«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», – сказал Солнцев ТАСС.
Во время боевых действий в аэропорту Мариуполя располагались командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе «М» – в Мариуполе и его окрестностях.
В ВС ДНР поступило дело против командира «Медведей SS»
Верховный суд ДНР получил уголовное дело в отношении командира украинской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова, сообщили в пресс-службе ВС республики.
«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Ранее адвокат Кравцова Павел Косован сообщал, что командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» предъявлено обвинение.
Напомним, Кравцову и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказывал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» могут пройти в открытом режиме.
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В ЛНР заявили о переходе на российский телефонный код
Луганская народная республика переходит на код российской системы нумерации 857, сообщило республиканское правительство.
«С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской народной республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 – код города – номер абонента», – сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
Министерство связи и коммуникации республики предупредило абонентов, что на данный момент звонки в населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате «0–0–7 – код города – номер абонента».
Глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале напомнил, что в День радио ЛНР перевела мобильную связь на российскую нумерацию.
«Это был первый шаг. Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», – подчеркнул он.
В ЛНР не исключили получения Киевом ракет с дальностью поражения 300 км
Киевские власти уже могли получить ракеты дальностью 300 км, их применение может зависеть от команды из Вашингтона, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности – это 300 километров. Но они (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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В ЛНР заявили об отказе ВСУ выполнять приказы командования
Военнослужащие 14-й и 58-й бригад Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы вышестоящего командования из-за большого числа ежедневных потерь, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
«В зоне ответственности 14-й и 58-й бригад ВФУ (вооруженных формирований Украины) у военнослужащих отмечается крайне низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого количества ежедневных санитарных и безвозвратных потерь. Многие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения.
До этого стало известно, что число погибших солдат на Украине является государственной тайной.
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Жертвами украинского обстрела стали мирные жители ЛНР
В результате украинского обстрела погибли четыре мирных жителя ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Артиллерийский обстрел населенного пункта Рубежное с применением орудия калибра 155 мм произошел в 17.00 мск, по Рубежному было выпущено девять снарядов, передает ТАСС.
Напомним, Россия эвакуировала 2,8 млн человек, включая 444 тыс. детей, из опасных районов спецоперации. В России работают более 9,5 тыс.пунктов временного размещения для беженцев.
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Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что в 04.00 Вооруженные формирования Украины выпустили 12 снарядов калибром 152мм с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 03.46 Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Там также информировали, что 02.20 из н.п. Красногоровка по Буденовскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.
Напомним, в минувшее воскресенье в результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина.
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