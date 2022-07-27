В ДНР назвали сроки проведения референдума о вхождении в состав России

Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску

«Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

«Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.

«Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.

«При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.

Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».

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