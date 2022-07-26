Эрдоган заявил о желании Москвы сотрудничать с производителем Bayraktar

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26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
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Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

Системы С-400 в зоне спецоперации устойчиво перехватывают большую часть ракет противника Кирилл Кухмарь/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация выявила одно из главных преимуществ российской военной машины – совершенные средства ПВО и ПРО. Отечественные зенитно-ракетные комплексы не просто подтвердили свои характеристики, их возможности оказались даже выше ожидаемых. Это особенно наглядно показали результаты атак американских ракет по российским объектам. Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Жители Украины нашли надежный путь бегства в Россию

Пропускные пункты забиты желающими вернуться на территорию, которую контролирует Россия кадр из видео
Западные СМИ поражены: жители Украины массово бегут на территории, освобожденные от киевского режима российской армией, в Запорожскую и Херсонскую области. Как ни странно, для этого есть вполне официальный путь. Как устроена система, которую можно назвать «запорожской калиткой», и почему само ее существование является доказательством правильности и эффективности СВО? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...

Трибунал над главным террористом планеты

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу. Подробности...
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Россия действует по-византийски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Тайная миссия Шредера в Москве

15 лет тюрьмы за получение паспорта

Украина крадет самолеты для третьей мировой

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Эрдоган заявил о желании Москвы сотрудничать с производителем Bayraktar

    		   26 июля 2022, 21:44
    Фото: imago images/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ выразили желание наладить сотрудничество с Анкарой по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.

    По словам турецкого лидера, Путин озвучил предложение начать производить беспилотники в России в ходе встречи в Тегеране.

    «Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – приводит телеканал слова Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Также турецкий президент заявил, что ОАЭ заявили о «желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории».

    Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber. В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи.

    Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.


    NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России
    		    24 июля 2022, 10:37
    Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.

    По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и «сводит с ума» администрацию американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», – приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

    Автор статьи напомнил об очередных предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

    «Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», – подытожили в газете.

    Ранее Эрдоган вместе с президентами России и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По результатам саммита Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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    Раскрыта выгода Турции от зернового соглашения
    		    24 июля 2022, 10:48
    Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Никитин

    Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Таким образом, она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, пишет турецкая газета Sabah.

    По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции «оба министра (от России и Украины – прим. ВЗГЛЯД) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения», передает ТАСС.

    «Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», – сказал депутат в интервью газете.

    «Конечно, они (Россия и Украина) сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами», – отметил парламентарий.

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

    Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

    Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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    Коментарии (10)
    Путин обсудил с президентом Узбекистана ключевые вопросы взаимодействия

    24 июля 2022, 12:51

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с 65-летием, обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 65-летием. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, стороны обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень Совету глав государств ШОС.

    В пресс-службе добавили, что подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами. 

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    Эрдоган призвал не ждать от Турции уступок по вопросу расширения НАТО
    		    26 июля 2022, 03:37
    Фото: Depo Photos/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.

    «До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», – приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные президентом Турции в эфире телеканала ТРТ.

    «Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», – продолжил президент Турции. Он добавил, что турецкий парламент, если ситуация не изменится, не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.

    В прошлую субботу временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции. В прошлый понедельник Эрдоган предупредил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия Турции, касающиеся противодействия террористическим организациям.

    Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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    Пресс-конференции Лаврова в Конго пытался помешать павлин
    		    25 июля 2022, 17:12
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Конго снова пытался перебить павлин.

    На пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова вновь пришел павлин. На этот раз в Республике Конго. Как и в прошлый раз, павлин пытался перебивать выступавших министров, передает РИА «Новости».

    Ранее крик павлина прервал речь главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, состоявшегося в Душанбе.

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    Коментарии (10)
    Источник: Турция не знает об американском «плане Б» по зерну

    25 июля 2022, 14:00

    Текст: Антон Никитин

    Турции неизвестно о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, сообщил источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

    «Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис», – сказал источник РИА «Новости».

    Он сообщил также, что снятие ограничений против российской сельхозпродукции отражено в стамбульском соглашении.

    На вопрос, когда начнется этот процесс, источник призвал не «заниматься гаданием на кофейной гуще».

    «Процесс нелегкий, но договоренности есть. И процесс будет идти в рамках этих договоренностей», – уточнил он.

    Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

    Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

    При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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    Путин призвал жестко преследовать виновных в угрожающих жизни преступлениях

    25 июля 2022, 00:25

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником и призвал жестко преследовать лиц, виновных в преступлениях, которые угрожают жизни людей.

    Путин назвал их работу «сложной, кропотливой, ответственной», направленной на решение «задач государственной и большой общественной значимости». Президент поблагодарил сотрудников органов следствия «за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы», пожелав «здоровья, благополучия» ветеранам, сообщается на сайте Кремля.

    Глава государства выразил уверенность, что «и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России». По его словам, важно, чтобы их работа «полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию законодательства». Однако при этом нужно «жестко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей», сказал он.

    Путин рассчитывает, что «работники следственных органов России будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу» задач.

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    В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи

    26 июля 2022, 16:42

    Текст: Ольга Иванова

    Кремль подтвердил предстоящие 5 августа в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    «Да», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, состоится ли такая встреча.

    Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.

    Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.

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    В США рассказали, «как Западу не удалось изолировать Россию»

    24 июля 2022, 07:43

    Текст: Антон Антонов

    Американский журнал National Interest опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

    Автор Марк Эпископос пишет, что Россия «все более изолирована от Запада и некоторых западных институтов», но визит главы российского государства Владимира Путина в Иран и состоявшиеся там встречи «указывают на иное, более тревожное явление», передает РИА «Новости».

    «Несмотря на предпринимаемые европейскими и американскими политиками попытки создать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает то, как Россия видит конфликт», – говорится в статье. 

    В ней указывается, что соглашения по экспорту украинского зерна «завершили неделю российской дипломатии, направленной, по словам экспертов, на то, чтобы продемонстрировать крах западной кампании по политической и экономической изоляции Москвы».

    Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. В пятницу представители Турции, России, Украины и ООН заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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    Песков не исключил скорой встречи Путина с Борисовым

    25 июля 2022, 13:42

    Текст: Антон Никитин

    В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ближайшее время Путин не планирует встречаться с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. «Нет, в ближайшее время пока встречи с Рогозиным нет в графике», – приводит его слова ТАСС.

    «С Борисовым – не исключаем уже, наверное, в следующем месяце, в августе», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он дополнил, что «может быть и раньше с Борисовым, там уже как график будет сверстан».

    Напомним, президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.

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    Путин заявил об уникальных возможностях для развития российской авиаотрасли

    25 июля 2022, 21:11

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия получила уникальную возможность выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.

    «Сложившаяся ситуация (в которой оказалась российская авиаотрасль на фоне санкций – прим. ВЗГЛЯД) при всех ее очевидных сложностях дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал – а он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства призвал обеспечить устойчивую траекторию экономического роста на годы вперед в этой отрасли. «Знаю, что правительством уже утверждена программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Просил бы сегодня остановиться подробнее на ее параметрах», – сказал он.

    По словам Путина, «авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг». «Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», – добавил глава государства.

    Ранее глава государства заявил, что необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов.

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    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Абэ

    25 июля 2022, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин не планирует посещать Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра этой страны Синдзо Абэ. Уровень российского участия определят позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определен дополнительно. Путин не едет», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. 

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    Турция анонсировала отправку первого судна с зерном в Черном море

    26 июля 2022, 09:48

    Текст: Александра Юдина

    Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

    «Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на турецкую газету Star.

    Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

    Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

    При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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    Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли «на плечи пассажиров»

    25 июля 2022, 20:38

    Текст: Валентина Григоренко

    Необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.

    «Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности в том числе и по цене, естественно».

    Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.

    В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

    Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.

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    Путин заявил о положительных результатах в борьбе с онкозаболеваниями

    25 июля 2022, 19:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Цели по борьбе с онкологическими заболеваниями в России реализуются, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Один из основных [национальных проектов] – это помощь онкологическим больным, у нас достаточно серьезные ресурсы выделены на эти цели, все эти цели реализуются, мы идем по этому пути», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, зарезервированные средства используются. «Всего их 960 млрд рублей на 2019–2024 годы», – сказал президент.

    Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко представить доклад о том, как идет эта работа. 

    К обсуждению темы оказания помощи онкологическим больным глава государства обратился после выступления вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который, сообщая о новых проектах, напомнил, как в начале пандемии промышленность выпускала установки для производства кислорода.

    «Денис Валентинович упомянул сейчас о борьбе с пандемией, не к ночи будь помянута эта пандемия», – заметил Путин.

    Напомним, в декабре в Магадане после реконструкции открылся областной онкодиспансер с радиологическим корпусом на 20 коек.

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