Назван срок проведения референдума в Запорожской области

Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогов сообщил также, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут быть синхронизированы. Он предположил, что они могут состояться в один день. «Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью», – сказал член главного совета администрации региона.

По его словам, велика вероятность проведения референдума синхронно в обоих регионах, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.

Ранее в понедельник глава администрации Энергодара Запорожской области (город, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС) Александр Волга сообщил, что в городе сформирована избирательная комиссия. По его словам, сейчас определяются комиссии на местах.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.