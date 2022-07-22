Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном

Эксперты: Россия переживает ренессанс воинского героизма

«До начала спецоперации многие задавались вопросом, на чьих примерах воспитывать молодежь. Теперь само время и жизнь высвечивают героев, на которых стоит равняться», – сказал, выступая на круглом столе в четверг, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, недавно вернувшийся из гуманитарной миссии в Херсоне. В четверг министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды нескольким участникам СВО.

«Единственный гарант безопасности людей, которые живут на освобожденных территориях Украины – российские военные. Поделюсь одним из наиболее ярких впечатлений недавнего времени: в селе на Херсонщине, откуда я только что приехал, командир подразделения, парень лет двадцати пяти, не только обеспечивает оборону, но и решает все бытовые проблемы местных жителей. Украинский «голова администрации» все бросил, сбежал куда-то в сторону Польши – а в разгаре уборка урожая, которая сама по себе становится подвигом», – рассказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный за гуманитарную миссию партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Наравне с военными, героями становятся врачи, волонтеры, простые жители, которые организуют помощь соседям и пострадавшим», – добавил депутат. Повседневный героизм наших военных и добровольцев становится основой для доверительного отношения жителей освобожденных территорий к России, подчеркнул Кастюкевич.

Своим мнением депутат поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Героизм участников СВО – один из главных факторов роста поддержки действий российской армии на Украине». Встречу организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Несколько дней назад в Лисичанске я познакомился с жителем Москвы – афроамериканцем, который несколько месяцев назад приехал в зону боевых действий и сейчас служит пулеметчиком в отряде «Ахмат». Он и другие бойцы говорят, что они чувствуют свой моральный долг биться за Большую Россию, которая включает в себя и территории Украины. Они ощущают ответственность за защиту нашего многонационального народа. Они совершают подвиги ежедневно», – рассказал член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

Неудивительно, добавил Григорьев, что судя по опросу жителей освобожденного Мариуполя, 84% одобряют присутствие российских военных как залог своей защиты от киевского режима (80% опрошенных считают власть Владимира Зеленского неонацистской).

В четверг министр обороны Сергей Шойгу вручил Золотые звезды Героев России нескольким участникам специальной военной операции. Высшего звания удостоены: командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и замкомандира взвода старший сержант Мерген Донгак. «Получили задачу удерживать переправу. Два пикапа, 20 боевиков, хотели захватить нас, завязался бой. Командир роты был ранен, я оказал ему первую медицинскую помощь и унес в безопасное место. Пикапы и боевиков уничтожили, задача была выполнена», – рассказал Донгак телеканалу «Звезда». Военный летчик Сизов рассказал, как, пилотируя реактивный истребитель, уничтожил низколетящий украинский Ми-14 у острова Змеиный.

В среду стало известно, что звание Героя России посмертно было присвоено погибшему в мае гвардии капитану Адаму Хамхоеву – племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Капитан Хамхоев был тяжело ранен 19 мая при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой. «Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической, – цитирует ТАСС cлова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. – Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа».

«До начала специальной военной операции многие задавались вопросом, на чьих примерах воспитывать молодежь, где найти те самые ценностные ориентиры, вокруг которых будет формироваться костяк нового поколения России. Теперь эти вопросы никто не задает. Само время и жизнь диктуют условия и высвечивают тех людей, тех самых героев, на которых стоит равняться», – подчеркнул депутат Кастюкевич.

«В дни проведения СВО, когда российские воины сражаются за освобождение Донбасса, тема героизма снова входит в нашу жизнь. Каждый день мы узнаем о подвигах наших воинов, видим их лица, читаем их имена. Это люди разных возрастов, разных национальностей и вероисповеданий, с различными воинскими званиями», – в свою очередь отметил эксперт ЭИСИ, политолог Александр Рудаков. В отличие от Украины, где «героями» назначаются сомнительные персонажи вроде боевиков «Азова», Россия – страна реальных, а не фейковых героев, подчеркнул Рудаков. «Герои задают этическую планку всему обществу, демонстрируют тот моральный идеал, который придает нашей жизни высший духовный смысл. Сегодня Россия переживает ренессанс героизма», – резюмировал эксперт.

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