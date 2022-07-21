Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине

Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах. Также источник сообщил, что в рамках спецоперации начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Источник ТАСС сообщил, что «впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С». Так, ее «использовали снайперы под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность».

Как пояснил источник, «Сумрак» сочетает мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на сверхдальние расстояния, но винтовка «достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК», патроны «достаточно дорогие», их «сложно достать, особенно в условиях боевых действий».

Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд – цель была поражена на расстоянии в 4210 метров. До сих пор рекорд не побит. Официального подтверждения информации об использовании «Сумрака» не поступало.

Источник РИА «Новости» рассказал, что «российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 килограмм, что минимум на 2 килограмма больше, чем у базовой версии дрона». По его словам, «новейшие «Ланцеты» с осколочно-фугасной боевой частью используются для поражения живой силы противника и легкобронированной техники».

Указывается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь». Дроны используются против войск, расположенных в укреплениях открытого типа, прячущихся в лесопосадках или домах, против расчетов гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной. Модернизированная версия дрона получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии – два симметричных X-образных крыла.

Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД