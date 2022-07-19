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В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах
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Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, пишет немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis.
По мнению автора, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок», передает РИА «Новости».
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», – отметила Бонзе.
Так, по информации журналиста, Еврокомиссия ожидает инфляцию в еврозоне, в этом году она составит 7,6% – исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6%, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.
В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации «с ядовитой смесью газового и экономического кризиса», полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов.
«Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз – и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах – еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», – пишет автор.
Кроме того, Бонзе отметила, что первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии – отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит «экономическое землетрясение», больше не является очагом стабильности.
«Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени», – заключила она.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.
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Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержали нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией как минимум в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например, в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира на Украине на условиях России
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Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ, выразил мнение канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», – приводит слова Шольца ТАСС.
«Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», – добавил глава правительства ФРГ. «И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира, – продолжал он. – Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами». «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», – пообещал канцлер Германии.
По словам политика, он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, однако признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». «Нам понадобится выносливость», – заявил Шольц. Канцлер признал, что многие немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.
«Ни одна страна мира не может в одиночку противостоять такому развитию событий», – написал Шольц о вызове, с которым мировая экономика, по его словам, не сталкивалась на протяжении последних десятилетий. «Необходимо держаться вместе (работодателям, профсоюзам, ученым и должностным лицам) для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и независимыми <…>», – полагает канцлер ФРГ.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним также, президент Сербии Александар Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России. 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
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Боррель заявил о создании механизма наказания за дезинформацию о демократии
Евросоюз приступает к созданию механизма, чтобы наказывать тех, кто подрывает демократию и демократические институты с помощью дезинформации, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Дезинформация – это оружие войны. Поэтому мы приступаем к созданию механизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с помощью дезинформации», – сказал Боррель, передает ТАСС.
Также политик заявлял, что страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России. По его мнению, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Ранее Боррель говорил, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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СМИ: ЕК намерена ввести ограничения на потребление газа в Европе
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Европейская комиссия в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках, сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на проект документа, который попал в распоряжение издания.
По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой, передает ТАСС.
«Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», – говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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В Италии предложили Европе смириться с реальностью на Украине
В украинском конфликте Европе пора перестать заниматься иллюзорным стратегическим анализом, основанным на военной пропаганде, и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
По его мнению, ситуация на Украине достигла точки невозврата, поэтому требует немедленных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет EADaily.
«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния, – пишет Микалессин. – Напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу».
По прогнозам итальянского обозревателя, если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС уже столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в 380 долларов за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа.
«За эти два года итальянские компании потеряют все, и в страну придет Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО», – заключает журналист.
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Боррель: Санкции ЕС не могут остановить боевые действия
Страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций, мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения [против России]», – приводит его слова ТАСС.
Он также полагает, что санкции работают. По мнению Борреля, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе
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Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.
Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».
В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.
«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.
Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.
Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Шведский ретейлер H&M решил уйти из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», – передает РИА «Новости» сообщение шведской компании.
Как заявила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон, компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.
Как отмечается, в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.
Ранее юрист из Приморья Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тыс. рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России.
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