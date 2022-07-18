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Путин пообещал развитие России вместе со всем миром
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Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности».
«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства.
Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны».
«Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день
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Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
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Захарова назвала увольнение главы СБУ Зеленским денацификацией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова денацификацией.
«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам, сообщил один из участников группы на условиях анонимности.
«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.
Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.
Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.
Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Захарова резко отреагировала на слова Трасс о Лаврове
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Официальный представитель МИД резко ответила главе министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, решившей «осадить и вызвать на разговор» главу российского дипведомства Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова».
«И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве – ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель российского МИД рассказала о поведении Трасс во время ланча.
«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», – рассказала Захарова.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.
Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.
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СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.
По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Стал известен срок доставки турбины для «Северного потока» в Россию
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Канада 17 июля отправила турбину Siemens для «Северного потока» в Германию самолетом, агрегат должен быть в России к 24 июля, сообщили осведомленные источники.
«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», – говорится в публикации «Коммерсанта».
Как утверждает издание, после этого еще «пять-семь дней» турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка», – говорится в материале.
В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки, поскольку станция «Портовая», для которой она предназначается, расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией, утверждается в публикации.
В прошлую субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. В прошлую среду появились сообщения, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
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Шойгу поставил приоритет группировке «Восток» в рамках спецоперации на Украине
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
«На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлую субботу Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
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Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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Западные СМИ: Путин губит президентство Байдена
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Нет никаких шансов, что американские демократы получат достаточно поддержки, чтобы занять необходимое количество из 33 мест в Сенате и реализовать тактику флибустьера в 60 мест. Это связано с низкими рейтингами президента США Джо Байдена из-за его политики по вопросам инфляции, пишет The States Man.
«Страны Запада ополчились против Владимира Путина после его нападения на Украину. Они хотели смены режима в Москве. Вместо этого пал один из главных лидеров Запада, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Гордыня делает свое дело. В течение многих лет Украина заигрывала с НАТО, что сильно волновало Россию. В конце концов Россия потеряла терпение и взяла дело в свои руки», отмечает обозреватель The States Man.
С приходом к власти Джо Байдена в январе 2021-го инфляция стала вызывать слишком много беспокойства. Эпидемия коронавируса прервала глобальные цепи поставок. Бензин на заправке стоил в среднем 4 доллара за галлон (один галлон = 3,8 литра). Байден взял ситуацию с COVID под контроль при помощи кампаний по вакцинации (точно так же, как это сделал Моди в Индии), но он не смог обуздать инфляцию. Инфляции было суждено нанести удар по Байдену на промежуточных выборах 2021 года. Именно тогда Путин нанес удар. Байден и весь Запад хотели преподать Путину серьезный урок.
«Они сделают все, чтобы уничтожить президента России. В лице президента Украины Владимира Зеленского они нашли желаемого партнера. Зеленский не собирался идти на компромисс с Путиным. Как не собирался и Путин идти на компромисс с Зеленским. Война продолжается уже несколько месяцев. Она превратилась в войну на истощение. НАТО вооружало Украину до зубов. Но и Россия не проигрывала. Запад ввел самые строгие санкции в отношении России. Россия является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, в первую очередь в Западную и Северную Европу. Без российских энергоносителей западные экономики, такие как Германия, оказались под угрозой. Представьте себе: Германия – это экономический гигант, опора Запада. Если он пойдет ко дну, Европа пойдет ко дну. Германия традиционно была главным сторонником «зеленой» энергетики, но без российских нефти и газа теперь переходит на использование грязного угля в качестве источника энергии», отмечает издание.
«Индия и Китай начали импортировать российскую нефть, тем самым значительно облегчив жизнь Путина», пишет The States Man. Газета напоминает, что одним из первых шагов Байдена на посту стал запрет на гидроразрыв пласта на федеральных землях. Он счел, что гидроразрыв пласта вносит значительный вклад в изменение климата. Но по мнению ученых, производство электроэнергии из природного газа, полученного в результате гидроразрыва пласта, производит загрязнений аж наполовину меньше, чем производство электроэнергии из угля, к которому стремится Германия. Бензин на заправках в США сейчас подскочил примерно до 6 долларов за галлон, и нет никакой надежды на снижение его цены в будущем. Во-первых, нет никаких признаков того, что война на Украине скоро закончится. И «даже если это произойдет, Запад будет продолжать вводить санкции против России, по крайней мере, до тех пор, пока Путин находится у власти. Но Путин не проявляет никаких признаков того, что собирается отходить от дел. Он по-прежнему широко популярен в России. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его плохом самочувствии и попытках покушения на него остаются всего лишь слухами», отмечает обозреватель.
Во-вторых, независимо от того, чего это будет стоить экономике, Байден откажется возобновить добычу полезных ископаемых на федеральных землях. Зеленое лобби в его партии невероятно сильно и считает гидроразрыв ядом. Байден не может позволить себе враждовать с «зелеными», даже если американцы радикально сократят свои поездки и будут питаться замороженной пиццей. Поэтому Байдену суждено получить на промежуточных выборах такой разгром, какого не видел ни один современный президент. Учитывая непопулярность Байдена из-за вопросов инфляционной политики, демократы никоим образом не смогут получить достаточное количество из 33 мест, чтобы пересечь рубеж для тактики флибустьера в 60 мест. Президентство Байдена будет парализовано навсегда. Демократы уже жалуются, что Байден либо слишком стар и/или недостаточно силен, чтобы противостоять кандидату от республиканцев в 2024 году.
«Запад – это в основном белые англосаксонские протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые латинские католики (Франция), – напоминает издание. – Христианская церковь разделилась на католическую, протестантскую и православную, к которой и относится Россия. Между тремя ветвями по-прежнему существует сильная неприязнь. Кроме того, русские – это славяне. Англосаксы и латиняне считают славян низшими по отношению к себе, хотя славяне и белые. И в этом они видят возможность преподать славянам урок. Украина тоже славянская страна, но Запад рассматривает межславянский спор как прекрасную возможность заставить подчиниться более крупного славянского врага – Россию. Вот только те, кто пытались подчинить Мать-Россию (Наполеон, Гитлер), были наказаны сами, и это тоже неизбежно. Такая же судьба ждет и Джо Байдена», заключает The States Man.
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На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу «Краб»
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Первая польская самоходная гаубица (САУ) «Краб» уничтожена на Украине, сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.
В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ «Краб», передает ТАСС.
155-миллиметровая САУ «Краб» серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.
Подробности уничтожения польской самоходки на Украине не сообщаются.
Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «Крабы».
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Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум – не сдавать город Славянск в Донецкой народной республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.
«При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», – подчеркнул Рогов.
Напомним, украинские националисты проводят обстрелы жилых кварталов Славянска, чтобы обвинить ВС России и распространить антироссийские настроения в городе, заявил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.