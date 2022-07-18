Американцы назвали Байдена клоуном после его визита в Саудовскую Аравию

Зрители телеканала Fox News скептически прокомментировали итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

Как отмечается в сюжете телеканала, американский лидер, будучи в королевстве, которое он называл «страной-изгоем», встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого также называл «убийцей» саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Байден подтвердил, что действительно просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти, передает РИА «Новости».

«Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными», – отметил ведущий телеканала Шон Хэннити.

Сюжет Fox News вызвал активный отклик читателей в комментариях.

«Саудовцы смеются над Брэндоном (прозвище Байдена) и над тем, какой он беспомощный», – написал пользователь Mic Ken.

«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть... Жалкий!», – заявил Shawn O.

«Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», – потребовал Time's up.

««Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки (нефти) для Соединенных Штатов Америки». Действительно? Она прямо у нас под ногами», - указал DrHarryT.

«Тратить собственные деньги на то, что у США уже есть... Блестяще», – сыронизировал Vicki Mcintyre.

«Это абсолютный позор», – добавил Jay Miner.

Ранее экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен заявил в эфире Fox News, что президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране.

Напомним, в субботу президент США Джо Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Принц заявил, что если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.