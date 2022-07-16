ВГА Харьковской области и ЛНР подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

В Луганске прошла церемония подписания соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Харьковской областью и Луганской народной республикой.

Подписи под документом поставили глава Республики Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает «Луганский информационный центр».

Они обсудили направления взаимодействия, в том числе вопросы энергоснабжения.

«Жители Харьковской области ведут такую же освободительную борьбу, как и жители ЛНР, с теми нацистскими батальонами, нацистскими войсками, которые оккупировали нашу территорию. Мы 3 июля свою территорию полностью очистили, вам это все еще предстоит. Поэтому мы абсолютно искреннее понимаем, насколько это сложно, в какой сложной ситуации находитесь вы. Потому что мы находились в такой ситуации в 2014 году. Восемь лет каждодневных обстрелов наших территорий. Понимая, как вам сложно, я хочу сказать, что вы всегда можете надеяться на нашу помощь, поддержку», – сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что жители Луганщины и Харьковщины остались верны своей истории.

«Проживать в Харькове при той Украине, которая пришла в 2014 году, в той стране, во что она превратилась, стало невыносимо. Именно Луганская республика – это как раз та земля, где мы смогли найти себя. Здесь нас приняли, приютили, дали дом, работу. Мы могли даже продолжить свою борьбу здесь, чувствуя себя в безопасности, потому что там это реально было невозможно. Все подвергались опасности ежедневно, так же, как и сейчас. Поэтому еще раз от себя лично и жителей Харьковщины благодарю и вас, и ЛНР за помощь», – обратился к главе ЛНР Ганчев.