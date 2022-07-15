Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени»

Концерты группы «Машина времени» действительно отменяются, сообщил основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич.

«Конечно, правда (отменяются)», – передает РИА «Новости» ответ музыканта на соответствующий вопрос.

Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.

«Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача – выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого», – объяснил артист.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.

Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.